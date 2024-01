/FOTOGALERIE/ Sice šlo pouze o přípravu, ale je to cenné vítězství. Fotbalisté Sparty doma na Letné před více než jedenácti tisícovkami diváků porazilo v přípravném zápase účastníka osmifinále Ligy mistrů, dánský tým FC Kodaň. Ten na začátku sezony sparťanům vystavil stopku do nejprestižnější soutěže. Odveta, byť přípravná, byla záležitostí Pražanů, kteří po gólech Olatunjiho s Kuchtou vyhráli 2:0!

Přípravný fotbal: Sparta - FC Kodaň. | Foto: Deník/Michal Káva

Úřadující čeští mistři nastoupili do obou poločasů v kompletně rozdílných sestavách. V dresu Pražanů se představily i obě zimní posily. Do první půle zasáhl norský záložník Solbakken, do druhé albánský útočník Tuci. Na Letnou dorazilo 11.011 diváků.

Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay a jeho asistent Michal Volf nastoupili se speciální kamerou připevněnou na hrudi. Cílem projektu bylo zdokonalení diváckého zážitku, jelikož televizní přenos na O2 TV Sport nabídl sledujícím živé záběry z pohledu sudích.

Sparta se poprvé prosadila v 17. minutě, kdy Laci přihrál do běhu Olatunjimu a nigerijský útočník propálil gólmana Grabaru. Poté stoper Vavro ve skluzu fauloval spoluhráče ze slovenské reprezentace Haraslína a rozhodčí Szikszay ho vyloučil. Tempo utkání tím opadlo a diváci se až do konce zápasu mnoha šancí nedočkali.

Pojistku přidali Letenští v 76. minutě. Tuci si zpracoval Rynešův centr, napálil tyč a Kuchta se pohotovou dorážkou nemýlil. Kodaň, kterou v osmifinále LM na přelomu února a března čeká obhájce trofeje Manchester City, nevyhrála v přípravě ani podruhé. V úterý remizovala 2:2 na hřišti Glasgow Rangers, s nimiž se Pražané utkali na podzim ve skupině Evropské ligy.

V pondělí odletí Sparta na soustředění do Marbelly. Ve Španělsku postupně vyzve maďarský tým Puskás Akadémia, za nějž nastupují Češi Patrizio Stronati a Jakub Plšek, obhájce norského titulu a přemožitele Bohemians 1905 z poslední kvalifikace Evropské konferenční ligy Bodö/Glimt a úřadujícího švédského mistra Malmö.

Jarní část první ligy začnou Pražané 10. února na hřišti nováčka Karviné. V únoru je čeká i dvojzápas úvodního vyřazovacího kola EL s Galatasaray Istanbul, na nějž Kodaň narazila na podzim ve skupině LM, a také čtvrtfinále domácího poháru na Slavii. Právě před městským rivalem vedou Letenští neúplnou tabulku o pět bodů, vršovický celek má ale duel k dobru.

Sparta Praha – FC Kodaň 2:0 (1:0)

Branky: 17. Olatunji, 76. Kuchta. Rozhodčí: Szikszay – Hrabovský, Volf. Žluté karty: 76. Tuci – 59. Ankersen. Červená karta: 26. Vavro. Diváků: 11 011.

Sparta 1. poločas: Vorel – Vydra, Panák, Krejčí – Wiesner, Laci, Solbakken, Mejdr – Haraslín, Olatunji, Ševčík. 2. poločas: Vindahl – Vitík, Ševínský, Večerka – Preciado, Sadílek, Kairinen, Ryneš – Birmančević, Kuchta, Tuci.

Kodaň: Grabara – Vavro, Sorensen, Jelert (46.Ankersen), Diks – Bardghji (30.Lund), Claesson (46.Froholdt), Elyounoussi (63. Larsson), Hojlund (82. Jorgensen) – Goncalves (46.Lerager), Cornelius (46.Oskarsson).

