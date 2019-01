Praha - Fantastický souboj o prestižní Superpohár viděl stadion v Edenu, kde byli fotbalisté Chelsea osm vteřin od zisku trofeje. Pak ale překonal jinak famózního Čecha Martínez a souboj musely rozřešit penalty. Bayern je proměnil všechny. To v dresu Chelsea zaváhal Lukaku. Kouč Pep Guardiola se tak dočkal své první velké výhry v bavorské metropoli.

Zaplněný fotbalový chrám v Edenu se dočkal překvapení hned v úvodu. Chelsea nastoupila bez stopera Terryho, jehož nahradil Luiz, Bayern zase musel oželet služby stále ještě ne zcela vyléčeného lídra Schweinsteigera.



Opatrný úvod přinesl v úvodních šesti minutách jen mírnou neshodu Mandžukiče s Luizem. Pak se ale začaly dít věci.



V osmé minutě předvedla Chelsea elegantní a navíc přesnou kombinaci, na jejíž konci byl neomylný Mourinhův žolík Fernando Torres, který zaznamenal druhý nejrychlejší gól v historii Superpoháru.



„Kdo má jeho dres?" vtipkoval hned po úvodní trefě na twitteru legendární Gary Lineker, který s typicky britským humorem jakoby nevěřil, že právě smolař posledních sezon chladnokrevně otevřel skóre.



Vedení londýnského celku ale nemuselo vydržet ani dvě minuty. To by však Lahm nesměl v dobré příležitosti nasměrovat míč přesněji než se mu to povedlo.



Ve 22. minutě zaplněný stadion poprvé tleskal Petru Čechovi. Česká brankářská jednička s přehledem zneškodnila tajemný pokus ke vzdálenější tyči Ribéryho.

Chelsea spoléhala na brejky

Právě nejlepší fotbalista Evropy byl tou dobou pánem na hřišti. Bayern totiž po obdržené brance nabral obrátky a svěřenci Josého Mourinha se hlavně bránili…

…a vyráželi k parádním kontrům. Jeden takový málem zužitkoval dravec Torres, jenž z malého vápna přestřelil.



V minutě 38 se připomněl jinak nenápadný Robben, který na pravé straně ideálně našel Müllera. Ten ovšem nechal vyniknout obranným skluzem svého strážce Cahilla.



Chelsea si už vedení do konce poločasu pohlídala, ačkoliv držení míče vyšlo jasně v prospěch bavorské mašiny: 62:38.

Bayern diktoval tempo

Jak první půle skončila, tak druhá začala. S jediným rozdílem. Ribéry si počtvrté v zápase našel stejnou střeleckou příležitost, poprvé si zvolil přitaženou ránu na bližší teč a Čech jakoby nevěřil, že se Francouz opět odhodlá ke střele, inkasoval – 1:1.

Bayernu okamžitě narostla křídla a s přehledem kontroloval hru. Navíc mohl přidat i góly. Z řady nebezpečí vyprodukoval to nejvážnější Robben. Signál po přímém kopu ale završil ranou vysoko nad břevno.



Německý mančaft dirigoval tempo, Chelsea jakoby čekala na smrtící ránu, pak ale hrůzostrašně chyboval Dante a Oscar byl v tisíciprocentní šanci. V ní ale nastřelil jen excelentního Neuera v brance Mnichova.



Proto dál pokračovala hra jednoho týmu – Bayernu, jenž marně dobýval spolehlivou londýnskou obranu. I tak se ale museli vítězové Ligy mistrů dávat pozor na perfektní brejky soupeře. Po jednom takovém opět ohrožoval Neuera Hazard.

Šance v závěru byly

Poslední čtvrthodinu hry odstartoval povedený roh ‚Blues'. Lampard centroval, Luiz prodlužoval a Ivanovič orazítkoval horní tyč. Další šance herně ne tak výrazné, ale o to efektivnější Chelsea zůstala nevyužita.



Gólman Bayernu se dostal do pohody. Důkaz? Nebezpečný pokus v pátek excelentního Luize, který Neuer zmařil perfektním házenkářským zákrokem.



Závěr základní hrací doby ještě před hvizdem rozhodčího okořenila jeho spravedlivá červená karta Ramiresovi z Chelsea, jenž si nepěkně vyšlápl na Götzeho.

Čechovi patřilo prodloužení

Prodloužení odstartovalo zostra. Hazard Eden se prosmýkl zkoprnělou obranou Bayernu, v klidu si srovnal míč na pravou nohu a poslal pumelici směr síť. Ani Neuer se nevyhnul menší chybičce a Chelsea i v deseti vedla.



Bayern začal šlapat do plných, a když jeho akce neskončily na defenzivě soupeře, zasáhl dvakrát brilantně Čech. Nejprve skočil jako kočka po hlavičce Mandžukiče, pak vyškrábl další tutovku šikulovi Martínezovi.



Pět minut před koncem prodloužení snaha bavorského týmu gradovala. Mourinho hecoval vlastní fanoušky k rachotu, naděje jeho týmu na hřišti ale držel jediný muž – Petr Čech.



Další fantastickou střelu Ribéryho z přímého kopu vytlačil jen pár milimetrů před brankovou čarou. Ještě předtím si počíhal na Götzeho. Pak už udeřilo!



Osm vteřin před koncem však propadl míč k Martínezovi, který jej bezpečně uklidil do sítě. 2:2.

Na řadu přišly penalty.

Alaba - dal, Luiz - dal, Kroos - dal, Oscar - dal, Lahm - dal, Lampard - dal, Ribéry - dal, Cole - dal, Shaqiri - dal a… Lukaku, coby poslední exekutor neproměnil.

Bayern tak po strhujícím duelu získal do své truhly cenností další prestižní trofej.

Utkání o fotbalový Superpohár v Praze:

Bayern Mnichov - Chelsea FC 2:2 (1:1, 0:1) po 120 minutách

Branky: 47. Ribéry, 120.+1 Martínez - 8. Torres, 93. Hazard. Rozhodčí: Eriksson (Švéd.). ŽK: Ribéry, Boateng - Cahill, Ramires, Luiz, Torres, Lukaku, Cole. ČK: 85. Ramires. Diváci: 17.686.



Bayern: Neuer - Rafinha (56. Martínez), Boateng, Dante, Alaba - Lahm, Kroos - Robben (96. Shaqiri), Müller (71. Götze), Ribéry - Mandžukič. Trenér: Guardiola.

Chelsea: Čech - Ivanovič, Cahill, Luiz, Cole - Ramires, Lampard - Schürrle (87. Mikel), Oscar, Hazard (113. Terry) - Torres (98. Lukaku). Trenér: Mourinho.

Hlasy po utkání

Josep Guardiola (trenér Bayernu): "Chci poděkovat (svému předchůdci) Juppu Heynckesovi za možnost hrát toto finále. Trofej je pro něj a fanoušky. Bylo to skvělé finále, hráli jsme velmi dobře, výborně v ofenzivě a měli asi třicet brankových šancí. Je úžasné, že jedna vteřina může změnit všechno. Rozumím tomu, že moji hráči minulou sezonu vyhráli všechno, jsou to skvělé osobnosti. Hrát proti Chelsea je vždy obtížné, mají Čecha, Colea, Terryho, Lamparda, to jsou obrovsky zkušení hráči, takové zápasy hráli tisíckrát. Dosáhli jsme velkého úspěchu a tuto trofej si zasloužíme. Z Petra Čecha mám obrovský respekt. Byl výborný, ale stejně tak Manuel Neuer. Oba brankáři byli večer skvělí, když jsem viděl pár jejich zákroků, tak jsem jen kroutil hlavou. Chelsea má opravdu výtečného gólmana, ale Martínez ho nakonec překonal."



José Mourinho (trenér Chelsea): "Jsem zklamaný, protože podle mého názoru lepší tým prohrál, ale to je fotbal. Ne vždy uspěje tým, který si zaslouží více. Ve fotbale hraje jedenáct hráčů proti jedenácti, pro tým s deseti hráči je to mnohem těžší. Mám velkou zkušenost se hrou v oslabení z evropských zápasů, takže jsem mohl reagovat a vést své hráče, i když byli velmi unaveni. Skórovali a dali do utkání absolutně všechno, takže má zkušenost pomohla. Byl jsem v Chelsea a hrál jsem dvakrát třikrát v deseti lidech proti Barceloně, šel jsem do Interu, hrál jsem semifinále Ligy mistrů a hrál jsem hodinu v deseti proti Barceloně, šel jsem do Realu Madrid a hrál jsem znovu semifinále LM v deseti, vrátil jsem se do Chelsea a hrál jsem Superpohár znovu v deseti. Možná mám smůlu. Když dal Hazard gól, zbývalo do konce prodloužení 27 minut, což je v deseti věčnost. Chtěl jsem hráče povzbudit, protože jsem věděl, že nám zbývá ještě dlouhá doba. Rozhodčí na konci prodloužení už neměl přidávat minuty. Když dal Martinéz gól, tak jsem cítil, že to nebylo zasloužené, ale to je fotbal."



Petr Čech (brankář Chelsea): "První pocity jsou samozřejmě veliké zklamání. Chybělo pár vteřin a všechno bylo jinak. Hráli jsme dlouho v deseti, přesto jsme dali gól. Pak jsme to bránili, ale poslední útok už jsme neustáli. Byla to kombinace všeho. Byl tam míč, který jsme neodkopli. Přišel centr, hlavu jsme vyhráli, ale nějak se to odrazilo. Někdy to tak asi má být. Míč se mohl odrazit kamkoli a on se vykutálí zrovna před soupeře a prázdnou branku. Bohužel jsme dnes smůlu měli my a pohár mají oni. Věřil jsem, že dáme gól z brejku, ale v posledních pěti minutách jsme byli pod velkým tlakem. Při penaltách jsem byl hodně blízko u Lahma a Shaquiriho. Chybělo mi pár centimetrů. Zápas jsem si užil, byl to velmi dobrý souboj a bylo hezké hrát doma, ale chybí mi ten pohár. Když jsem šel na penalty, tak jsem se s Manuelem Neuerem bavil o tom, jestli na mě zase půjde střílet jako při finále Ligy mistrů."