Čáslavský klub myslí i na charitu. Pomůže rodině Petra Jandy, pořádá sbírku

Fotbal a potažmo sport musí jít někdy do pozadí. Obzvlášť pokud jde o zdraví. A když jde o zdraví dítěte, je to ještě znásobeno. Někdy je také zapotřebí pomoci druhých. A to je případ dvouletého syna fotbalového odchovance Čáslavi Petra Jandy Jakoubka, který utrpěl vážný úraz krční míchy. Zapojte se do charitativní sbírky i vy.

Petr Janda na charitativním utkání 'Pro Jakoubka' ve Strakonicích. | Foto: Jan Malířský

Pro úraz míchy bohužel v současnosti neexistuje účinná léčba. Stav Jakoubka by mohla zlepšit intenzivní rehabilitace. „Po propuštění z nemocnice sháníme prostředky na cvičení v soukromé dětské neuroklinice, kdy by Jakoubek mohl dostat tu nejlepší péči,“ popsal Petra Janda svůj úkol na webových stránkách čáslavského fotbalového klubu s tím, že rehabilitace je dlouhodobá. „V horizontu měsíců a let. Je tudíž velmi nákladná,“ řekl. „Jakoubek je ale bojovník a nyní již sám dýchá. Dokonce hýbe částečně i levou ručičkou a jeho nožičky reagují na šimrání,“ podělil se o pokroky syna Petr Janda. „Věříme, že i s vaší podporou se Jakoubek popere s nepřízní osudu, postaví se znovu na vlastní nohy a vybojuje si šanci na šťastný život bez omezení,“ věří Petr Janda. Zdroj: Youtube Mezi těmi, kteří mají chuť pomoci, jsou právě zástupci čáslavského klubu. FK Čáslav po domluvě s rodinou Jandových založil transparentní účet klubu, který bude otevřen až do 30. června 2022. „Vše vyvrcholí v závěru června 2022, kdy v rámci oslav 120 let čáslavského fotbalu sehrajeme, za účasti Petra Jandy, utkání s týmem osobností Real Top Praha. Vybranou finanční částku poté klub věnuje na pomoc Jakoubkovi,“ prozradil za klub Jakub Svoboda, člen výkonného výboru FK Čáslav. K podpoře si přidali i samotní hráči. Za každý vstřelený gól divizního A týmu poputuje na konto tisíc korun, za gól juniorky polovina. Mizerná série skončila, Čáslav se dočkala výhry. Tu trefil kapitán Vančura Přečíst článek › Petr Janda má za sebou úspěšnou fotbalovou kariéru. Ta odstartovala v Čáslavi, po angažmá v Liberci přestoupil do dorostu Slavie a tam také poprvé okusil atmosféru ligového zápasu dospělých. V létě 2007 byl členem reprezentace U-20, se kterou vybojoval v Kanadě stříbro z mistrovství světa. Se Slávií potom v letech 2008 a 2009 slavil titul, zahrál si Ligu mistrů a v roce 2012 přestoupil do tureckého Antalyasporu. V současné době působí jako trenér u mládeže FC Písek. Pokud byste chtěli Jakoubkovi jakkoliv pomoci, můžete mu přispět na transparentní účet FK Čáslav, číslo účtu: 5936586339/0800.