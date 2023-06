Za hattrick jsem vážně rád, dlouho jsem ho nedal. Myslím, že v dorostu jsem byl schopný dát i pět gólů v zápase.

Byly to tři góly na tři šance nebo to mohlo být ještě lepší?

Těch šancí bylo více, hlavně v prvním poločase jsem zakončoval dost zbrkle. Ve druhém se to naštěstí změnilo a díky dobrému výkonu celého týmu jsem mohl zkompletovat hattrick.

Zvolili jste nejlepší fotbalovou adresu v Praze. Pyšní se jí oddíl TJ Březiněves

Na svém kontě už máte v sezoně 17 gólů. Jste s tím spokojený?

Sedmnáct gólů není úplně špatné, třeba ještě v neděli nějaký přidám. (usmívá se) Určitě jsem spokojený za takové číslo. Zároveň velké díky patří mým spoluhráčům, kteří mi to vždy krásně naservírují.

Vedle toho ve vašich statistikách svítí také dvanáct žlutých a dvě červené karty. To není málo, že?

Ano, žlutých mám opravdu dost. Musím se naučit držet jazyk za zuby a přestat tolik mluvit s rozhodčími. (směje se) Ty červené karty mě mrzí velmi, obě byly úplně zbytečné! Vždy se nechám vyprovokovat. Chci týmu vždy co nejvíce pomoct, takže se teď snažím být klidnější, abych zase hloupě neoslabil tým.

Bezbranková remíza. Baráž Žižkova s Domažlicemi je otevřená pro oba soupeře

Kolo před koncem sezony jste desátí. Určitě jste plánovali být výš, že?

Pro mě osobně je to těžké, protože jsem vítězný typ a každou prohru beru velmi těžce! Ano, máte pravdu, měli jsme jiné cíle. Ale i přesto kolik věcí se stalo během sezóny, jsem na kluky pyšný, že bojovali až do konce. A že i přes to složité období se nikdo nevzdal a udrželi jsme se v soutěži.

Jaká soutěž by podle vás Čakovicím slušela?

Věřím, že přebor by nám slušel a že by konečně začalo chodit i více lidi do Čakovic na fotbal. Za takovým úspěchem ale stojí dlouhá a náročná cesta plná překážek. Třeba se jednou dočkáme. Nikdy neříkej nikdy!

Obrazem: Na závěr sezony bez gólů. Béčko Admiry remizovalo s Neratovicemi

Jak se vám v Čakovicích hraje? Jak se vám klub líbí? Jakou máte partu?

Když jsem přicházel do Čakovic, nečekal jsem, že se mi tady bude hrát až takhle dobře. Líbí se mi tu a jsem rád za to, jakou máme partu. Každého z týmu mám rád a vážím si toho, že mužů být jeden z nich. Kluci jsou důvod, proč hraju ještě v Čakovicích. Chtěl bych poděkovat trenérovi, lidem z vedení a hlavně všem klukům za tuhle sezónu a také za všechny zážitky, co máme. Tohle je totiž nejspíš moje poslední sezóna v Čakovicích. Ještě jednou moc děkuji za ty tři roky, co jsme tu společně válčili. Vážím si každého z vás. Mám vás rád! Určitě se na vás přijedu podívat.

Podívejte se: Slávistky mají double! Po lize předčily sparťanky i v poháru