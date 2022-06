Jakub Maivald.Zdroj: archiv klubu„Věděl jsem, že vedoucí střelec má o šest gólů více než já a když jsem viděl, že mi to tam padá, chtěl jsem ho dotáhnout,“ přiznává sedmadvacetiletý hráč TJ Avia Čakovice.

Jakube, o víkendu jste dal šest gólů, je to váš osobní rekord nebo to už někdy bylo i lepší?

V dospělém fotbale je to můj rekord.

Zahodil jste ještě nějaké šance nebo tam padlo vše, do čeho jste kopl?

Byl to dobrý zápas, který mi sedl. Proměnil jsem skoro vše. Měl jsem ještě dvě šance, ale jednu neproměnila druhou mi nepustil ofsajd.

Padá nám to tam, těší kanonýra Tempa Martina Pytlíčka

Po 20 minutách jste měl na kontě hattrick. Tušil jste, že tenhle zápas bude váš?

To jsem vůbec netušil. Moc dobře jsem se nevyspala i rozcvička nebyla z mé strany stoprocentní. Kluci mi to ale dobře připravovali, takže jsem byl nakonec spokojen.

Jak jste si zápas celkově užil? Výsledek 10:0 jasně napovídá o hodně poklidném vítězství.

Já si zápas užil náramně. Bylo to v naší režii, soupeře jsme víceméně k ničemu nepustili, byl to od nás skvělý výkon celého týmu.

Díky šestigólové kanonádě jste na čele tabulky střelců dorovnal vedoucího Radima Pfeifera z Tempa. Je ve vašich silách udržet se tam i na konci sezony?

Byl bych rád, kdyby mi to tam padalo i nadále a třeba jsem nejlepšího střelce soutěže vyhrál.

Záchrana? Nic jiného si nepřipouštíme, říká kanonýr klokanů David Puškáč

S dosavadním průběhem sezony z pohledu individuálních statistik jste určitě spokojený, že?

Ano, spokojený jsem určitě a snažím se dělat vše proto, aby mi to vydrželo.

A co z pohledu výkonů a umístění týmu? Odráží aktuálně sedmé místo reálné výkony nebo to mohlo být ještě lepší?

Určitě to mohlo být lepší. Dvakrát jsme zbytečně remizovali ve vyhraném zápase. Na začátku sezony byla znát dlouhá pauza způsobená covidem.

Jak se vám v Čakovicích hraje? Jakou máte partu a celkově, jak se vám líbí v tomto klubu?

Čakovice jsou super. Mám to tady rád, líbí se mi tua máme super partu. I když to občas mezi námi vře, ale jen na hřišti, což je asi všude. Klub jako takový je fajn, jsem tu spokojený. Jen by mohlo chodit více diváků.