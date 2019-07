Klání nadějných hráčů do devatenácti let, na němž v minulých letech zářili například Tomáš Souček či Adam Hložek, má opět zajímavé obsazení. Kromě pražských „S“ se představí mladíci z brazilského Palmeiras, kteří loni získali pohár. Dále: ukrajinský Šachtar Doněck, chorvatské Dinamo Záhřeb, anglický Burnley a turecké celky Besiktas a Altinord.

„Máme tu kvalitní mužstva, která budou startovat i v mládežnické Lize mistrů. Je třeba poděkovat všem, kdo se na turnaji podílí. Pro český fotbal je dobře, když se může konfrontovat se zajímavými týmy,“ prohlásil šéf turnaje Roberto de Blasio.

Trénink s Junem

Finále mezi vítězi skupin se odehraje v úterý již tradičně na stadionu v Ďolíčku (18.00). Předcházet mu bude dětský den, během nějž si malí caparti zatrénují pod vedením bývalého českého reprezentanta Tomáše Juna. A k dispozici jsou stále volná místa.

„Minulý rok dorazilo sto dětí, letos by to mělo být podobné. Chceme jim nabídnout fotbalový program s různými disciplínami a miniturnajem,“ láká někdejší útočník Sparty či Austrie Vídeň. CEE Cup bude pozorně sledovat také trenér národního týmu do devatenácti let Jan Suchopárek, který je zároveň jeho ambasadorem.

„Už první zápas ukázal, že se máme na co těšit,“ pochvaloval si duel, ve kterém Sparta porazila Besiktas 3:1. „Je tu spousta zajímavých hráčů, takový turnaj u nás nemá obdoby. Bude zajímavé sledovat, jak se česká mužstva popasují s konkurencí ze zahraničí. Navíc na ně čekají extrémně těžké podmínky v tomto počasí,“ podotkl Suchopárek.

A na koho se vicemistr Evropy 1996 a český šampion z téhož roku nejvíce těší? „Na Palmeiras. Hraje totiž odlišným stylem, je to úplně jiná liga,“ vysvětlil.