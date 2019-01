Praha - Brankář fotbalistů Bohemians Praha 1905 Martin Berkovec byl v neděli ráno propuštěn z vinohradské nemocnice, kde strávil noc na pozorování po tvrdé srážce se spoluhráčem Danielem Krchem při sobotním ligovém utkání se Slováckem. Berkovcovi po ní musel vytáhnout zapadlý jazyk protihráč Francis Koné, kterému gólman Klokanů poděkoval z nemocnice prostřednictvím sociálních sítí.

Zraněný brankář Berkovec je odnášen na nosítkách. | Foto: DENÍK/ Michal Káva

Incident se odehrál po půlhodině zápasu, kdy se Berkovec s Krchem v plné rychlosti srazili hlavami při snaze odvrátit dlouhý nákop do vápna. Rozhodčí okamžitě dal pokyn lavičce, ať vyšle na hrací plochu lékaře, to už ale Koné, který byl srážce nejblíže, klečel u Berkovce a dával mu první pomoc. Když lékaři doběhli, Berkovec už ležel na boku a nejhorší měl za sebou.

Berkovec musel zůstat pod dohledem lékařů přes noc

„Chtěl bych tímto poděkovat Francisovi Konému za záchranu a pohotovost při dnešním zápase… jsem rád za okamžitou pomoc a ještě jednou DĚKUJU!!" napsal Berkovec na facebook, zatímco čekal na vyšetření v nemocnici.



Tam byl okamžitě převezen spolu s Krchem, aby podstoupili vyšetření. Zatímco kapitán Bohemians byl propuštěn ještě večer, Berkovec musel zůstat pod dohledem lékařů přes noc. „Daniel Krch měl slabší otřes mozku, roztržené čelo a prokousnutý ret.

V nemocnici mu zašili ret

Výsledky CT mozku byly negativní, doktoři mu zašili čelo a pustili ho do domácí péče," řekl pro klubové stránky člen lékařského týmu Bohemians Martin Vávra. „Martin Berkovec měl větší otřes mozku, také prokousnutý ret a ulomený zub. Naštěstí i on měl CT mozku s negativním výsledkem. V nemocnici mu zašili ret a nechali si ho přes noc raději na pozorování. V neděli ráno po vizitě ho propustili do domácí péče," dodal Vávra.