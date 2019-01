Praha /ROZHOVOR/ - Pamatujete si, co jste dělali na podzim 2003? Jakub Brabec coby 11letý žák podával míče při zápasech své Sparty ve fotbalové Lize mistrů. Poslední mač s Laziem Řím nesledoval schovaný za postranní čárou, tentokrát seděl na tribuně: dlouho se hrálo 0:0, ale útočník Kincl v nastavení vykouzlil gól last minute. Sparta postoupila do osmifinále!

Fotbalový obránce pražské Sparty Jakub Brabec. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

„Byl to krásný zápas. Od té doby se toho hodně stalo," nadechne se Brabec. V roce 2003 snil o tom, že si jednou zahraje za áčko Sparty, teď je to realita.

Ve čtvrtek večer se Brabec zase potká s Laziem, jeho Sparta rozehraje osmifinále Evropské ligy. Tak daleko se v moderní éře evropského poháru číslo dvě ještě nedostala.

Vzpomněl jste si po losu na víc než 12 let starou historii?

To si pište: gól na poslední chvíli, postup, euforie. Doufám, že letos to bude stejně hezké a povedené. Jsem rád za tak slavného soupeře, navíc miluju Itálii.



Marek Kincl se v roce 2003 trefil na poslední chvíli, vy jste loni minutu před koncem rozhodl jarní derby se Slavií. Jaký je to pocit?

Těžko se to popisuje, je to úplně nejvíc. Čím větší bitva, tím je vám po takovém závěru líp. Jen si to představte: zápas spěje k remíze, ale vy úplně na konci rozhodnete. Na to se nedá zapomenout.



Zapomenout se nedá ani na nablýskanou historii Lazia Řím. Jenže to se teď trápí. Cítíte, že máte šanci přes něj přejít?

O tom se teď nechci moc bavit, napoví až první zápas. Dá se čekat, že na rozdíl třeba od Španělů nebudou 90 minut držet míč a my nebudeme mezi nimi jen běhat. Zkusili jsme si to předloni s Neapolí a měli jsme co dělat (venku 1:3, doma 0:0). Snad to teď bude lepší.



Žene vás skvělá bilance v Evropské lize? V téhle sezoně jste v ní ještě neprohráli.

Tohle si ani moc neuvědomujeme, i když samozřejmě nechceme být neskromní. Možná je to klišé, ale jdeme zápas od zápasu. V Evropské lize nám nic jiného nezbývá. Víc než série bez porážky si vážím posledního postupu přes Krasnodar: má luxusní ofenzivu, jenže my od ní za 180 minut nedostali gól. Fantazie!



Je to fantazie i doma? Máte sedmiměsíční dceru.

Užívám si to, je mi krásně. Díky Natálce už nemyslím jen na fotbal a už nejsem pod takovým tlakem. Přijdu domů a čeká na mě malá. Každý, kdo je otec, dobře ví, o čem mluvím.



Nezlobí?

Kdepak, je extrémně hodná po tátovi. (úsměv) Pořád říkám, že máme bezproblémové dítě: nebrečí, brzy usíná a spí celou noc.



Přitom je vám teprve 23 let, na dnešní poměry jste mladý táta. Slyšíte to často?

Ať je to jakkoliv, jsem rád, že máme s manželkou dítě takhle brzy. Někteří prckové v jednom kuse pláčou a pak to asi není tak příjemné, ale já si nemůžu stěžovat.



Takže kdyby to s Laziem nevyšlo…

Tak největší životní výhru mám doma.

Martin Mls