To musí být mýlka, říkáte si. Vždyť nedávno odehrála finále Ligy mistrů… Jenže řeč je o týmu malého fotbalu Borussia Dortšpunt, úřadujícím mistru Pražské klubové fotbalové ligy. V Národním poháru následně vybojovala bronz, což jí zajistilo místo právě v Evropské lize. Vedoucí týmu Leon Petrů to hodnotí jako zatím největší milník v historii klubu. S ním jakožto veteránem, a také ve srovnání s ním stále ještě nováčkem týmu Vlado Vlčkem, jsme si o malém fotbalu povídali.

Klub vznikl v roce 2002 v rámci Hanspaulské ligy. Postupně se probil z poslední 8. do 3. ligy, pak po sloučení s týmem Little Eden pod názvem FC Borcibalona až do 1. HL. Jako takový posbíral i řadu pohárových medailí, kde nejvýše visí trofej vicemistrů Poháru vítězů pohárů z roku 2012. O dva roky později došlo k „obrození“ původní Borussie, tentokrát v Pražské klubové fotbalové lize.

„Název Borussia Dortšpunt vymyslel při zakládání klubu můj otec,“ říká Leon Petrů a dodává, že takových parafrází slavných fotbalových značek je v ligách malého fotbalu plno. Mimo jiné to ukazuje na inspiraci „velkým“ fotbalem. Provázanost je tam velká, řada borců se věnuje oběma sportům. „Já kdysi také, hrál jsem ve Spartě Krč, když tam trénoval Karolko Dobiáš, a měl jsem nakročeno do Bohemky. To i kvůli zraněním nevyšlo, ale pokračoval jsem v nižších soutěžích. Jednou, když jsem nastupoval za Pankrác, se v poločase pět našich borců sebralo a jelo hrát Hanspaulku – k velké radosti trenéra,“ vzpomíná s úsměvem veterán pražské Borussie a podotýká, že po „velké kariéře“ si přicházeli zahrát třeba Jan Berger, František Štambachr nebo Tomáš Skuhravý.

close info Zdroj: archiv klubu zoom_in Vladimír Vlček v oblastním výběru.„Někteří trenéři velkého fotbalu kombinaci obou sportů nemají rádi, obávají se zranění svých hráčů. Jiní to berou jako doplňkový trénink, který může zlepšovat techniku. V béčku Viktorie Žižkov o tom slyšeli neradi,“ doplňuje svou zkušenost Vlado Vlček. Do Viktorky přestoupil po příchodu do Prahy z bratislavského Interu. Tedy zpočátku jen trénoval, protože kluby přestup nedotáhly včas. Pak hostoval v Českém Brodu. „Ve velkém fotbale mě ale od zimy brzdí trable s třísly, podstupuji všemožné terapie. V tom malém mě to tolik neomezuje, přece jen tam není nutné v zápase odběhat třeba 12 km, také sprinty jsou kratší. Navíc se hokejovým způsobem střídá,“ říká „hroťák“ Borussie.

Malý fotbal se rodil přirozeně na kdejakém vesnickém plácku či hřišti na městském sídlišti. A dnes může být opět alternativou, když podle statistik velkému fotbalu v ČR od roku 2010 ubývá hráčů a v malých lokalitách je často obtížné sestavit kompletní jedenáctku. Kromě toho je menší hřiště vhodnější pro děti. Leon Petrů to potvrzuje: „Hra je rychlejší, děti můžou hrát jeden na jednoho, učit se souboje, pilovat techniku. Na velkém hřišti jsme se jako malí často ani nepotkali a než jsem přeběhl na druhou stranu, byl pomalu poločas. Třeba Španělé na malém fotbalu vyrůstají. Ovšem trenéři ze ‚staré školy‘ to neradi slyší.“

Statistiky aktuálně uvádějí 63 000 registrovaných hráčů malého fotbalu, z toho 40 500 aktivních, v 17 regionálních svazech a 3 000 klubech. Pro srovnání – u velkého fotbalu se uvádí 360 000 hráčů ve 3 500 klubech, u futsalu 9 500 hráčů. Na rozdíl od futsalu a plážového fotbalu nespadá malý fotbal pod Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR).

Asociace malého fotbalu ČR (AMF), založená v roce 2005, je od roku 2012 členem Evropské federace malého fotbalu (EMF) a od roku 2013 členem Světové federace malého fotbalu (WMF). Česká reprezentace vyhrála MS v roce 2017 a v prosinci téhož roku pak anketu Sportovec roku v kategorii kolektivů. O rok později přidala zlatou medaili na ME.

První celostátní soutěž – Pohár mistrů městských lig – se hrála v letech 1980-89. V roce 2006 začala AMF ČR pořádat Mistrovství ČR, jakož i Pohár vítězů (oblastních) pohárů. V roce 2016 se obě soutěže sloučily do Národního poháru, kde se spolu tedy utkávají vítězové oblastních lig a pohárů. Ti nejlepší bývají zváni do Ligy mistrů, pomyslný druhý sled do Evropské ligy. Jejich počet závisí na úspěšnosti té které země – jako ve velkém fotbale.

close info Zdroj: archiv klubu zoom_in Bronz z národního poháru.A právě do Evropské ligy, letos konané ve dnech 18. - 23. září v bulharském Sunny Beach, se Borussia Dortšpunt kvalifikovala. „Je to úspěch jak pro klub, tak pro Prahu, protože dosud pražské týmy pravidelně končívaly ‚na republice‘ v semifinále. My jsme vybojovali v Praze double – vyhráli jsme ligu i pohár. A do Národního poháru jsme pak šli naplno,“ pochvaluje si Leon Petrů, který po sezóně, své celkově dvaadvacáté, ve svých 40 letech, předal kapitánskou pásku Matěji Jahodovi. Petrů se totiž stará i o výběry pražské ligy PKFL pod názvem Predátoři Praha v kategoriích U19 až U23, mužů a žen. Regionální výběry se utkávají v tzv. Superlize malého fotbalu.

Že v Národním poháru už „nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo“, potvrzuje i Vlado Vlček „Třísla držela, ale únava postupně rostla a s ní i bolest. V zápase o bronz jsem ji musel překonat, ve hře byla přece Evropská liga. Je to pro mě zatím největší týmový úspěch v malém fotbale od doby, kdy jsem na jaře 2022 v Dortšpuntu debutoval, když mě sem přilákal kamarád z Viktorky Peťo Novák. V Praze jsem začal rovnou nastupovat i za oblastní výběr U20. S ním jsme došli až do Superfinále. V mé první sezóně jsem vyhrál nejlepšího střelce i nejužitečnějšího hráče U20 na celostátní úrovni. V dalším roce se mi to podařilo obhájit, ale už v kategorii U23. Za největší individuální úspěch považuji pozvánku na kemp reprezentace Slovenska v malém fotbalu a zařazení do širší nominace na mistrovství světa v loňském roce. Teď je ale před námi Evropská liga a do Bulharska určitě nejedeme prohrávat!“

close info Zdroj: archiv klubu zoom_in Vladimír Vlček na srazu slovenské reprezentace.Malý fotbal, velké srdce – takové je motto AMF. Právem, bez srdcařů by ryze amatérský sport nefungoval. „Rosteme výsledkově, musíme zamakat i na marketingu,“ uvědomuje si Leon Petrů a dodává, že účast v Evropské lize musí hráči částečně dotovat ze svého. A to i přesto, že asociace přispěla na nové dresy a podařilo se získat nějaké sponzorské peníze. Klub prezentuje svůj úspěch na sociálních sítích, včetně video pozdravů, které posílají kamarádi – třeba herci z Okresního přeboru, hokejista Radko Gudas, nebo trenér fotbalového nároďáku Ivan Hašek.

Snad jedině to velké srdce dokáže vysvětlit paradox, že ČR pravidelně poráží USA, kde funguje profesionální liga Major Arena Soccer League (MASC), které se účastní i týmy z Kanady a Mexika.

Autor: Petr Šikola