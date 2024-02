Zdraví je to nejdůležitější. To platí v běžném životě i ve fotbale. Své by o tom mohl vyprávět ofenzivní dvaadvacetiletý záložník Lukáš Vorlický. Ten odešel už v patnácti letech z Brna do italského Bergama. Pronásledovala ho ale smůla, musel na dvě operace kolena, ale bojoval, nevzdal se a dočkal se tří zápasů v italské nejvyšší soutěži. Pak ovšem následovala další operace… Rekonvalescenci má skoro dokončenou a před sebou novou výzvu - smlouvu mu totiž nabídla Slavia, v jejímž třetiligovém B týmu se zkusí dostat zpět do zápřahu.

"Slavia mi představila projekt, který splňoval naprosto všechno, co jsem si přál. Chci se vrátit znovu na fotbalovou úroveň, kterou věřím, že mám. Miluji fotbal, proto jsem se nevzdal. Musím poděkovat Slavii za to, že tady mohu být, že mi dala naději," nešetřil slovy chvály na klubovém webu po podpisu smlouvy do léta roku 2027.

"Teď, když už mám za sebou dva návraty, tak jsem věděl, co mě čeká. Věděl jsem, co všechno musím podstoupit, ale asi nikdy jsem nepochyboval víc, jestli to půjde nebo ne. Slavia mi dodala obrovskou odvahu a odhodlání se vrátit. Jinak i v těch předchozích případech mi dodávala sílu hlavně rodina, kamarádi, lidé kolem mě, kteří ten můj příběh znají," pokračuje.

V italské Serii A se dočkal tří zápasů. Proti AC Milán, Lecce a Udine. "Pro mě byly zápasy hlavně obrovský zážitek. Vzhledem k tomu, co jsem si prošel. Po dvou operacích, ke třem startům v Serii A, nechci znít povrchně nebo namyšleně, ale myslím si, že to není všední věc, ještě k tomu pro českého kluka, který pochází z Boskovic a jde přes Brno až do Serie A. Myslím si, že to není běžný, a proto si toho moc vážím. Vážím si toho i díky tomu, že jsem si to musel všechno vybojovat, i přes všechno, co mě potkalo jsem se dokázal na tu úroveň vrátit a zabojovat o to," vzpomíná.

Teď se pokusí restartovat kariéru v sešívaném dresu. "Věřím, že ten potenciál mám, ale bude to teď hlavně o trpělivosti, mé práci a odhodlání abych to dotáhl do konce. Pořád před sebou nějakou cestu mám," dodává.

