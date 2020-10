Vstup do základní skupiny Evropské ligy totiž sparťanům nevyšel: doma utrpěli porážku 1:4 s Lille a Pavelka většinu zápasu odehrál na nezvyklé pozici stopera. Důvod? Jeho parťák Ladislav Krejčí byl už v 23. minutě vyloučen.

„Samozřejmě z toho mám smíšené pocity,“ říkal po zápase hráč, kterého si Sparta vyhlédla jako posilu na post defenzivního záložníka. „Myslím, že tam z naší strany byly i dobré věci a že jsme si vyzkoušeli, že se dá hrát i s takovými týmy. Byla tam také negativa, na která si ještě ukážeme a budeme je odbourávat.“ Už ve čtvrtek se Letenští utkají s AC Milán.



Hráči Lille na vás hodně rychle vlétli, měli v úvodu několik šancí. Zaskočilo vás to?



Ten začátek jsme úplně nechytili, chvíli nám trvalo, než jsme se srovnali, ale s postupem času to bylo lepší a popasovali jsme se s tím. Neřekl bych, že ve mně úplně hrklo, ale je fakt, že nástup měli dobrý a my jsme se chvíli rozkoukávali.



Poměrně brzy jste přišli o jednoho hráče v poli. Změnily se pak taktické pokyny od trenéra Kotala?



Nic se nezměnilo, pořád jsme chtěli hrát náš fotbal a urvat toho ze zápasu co nejvíc. Nebyl důvod něco výrazně měnit. Chvílemi bylo vidět, že to jde, i když nás bylo o jednoho méně.



Jak vyloučení Krejčího, tak některá další rozhodnutí hlavního sudího vyvolala dost rozpaků. Co říkáte na výkon chorvatského rozhodčího Strukana?



K tomu bych se nevyjadřoval, protože to neovlivníme. My se musíme soustředit na naše výkony, to je naše práce. Chtěli jsme se prezentovat dobrou hrou a podle mě jste se k ní dost často dostávali. Sporné momenty neovlivníme. My jsme se koncentrovali na to, abychom hráli pořád stejně a zkusili ze zápasu ještě něco vytěžit.



Vy sám jste se musel přesunout ze zálohy na stoperský post. Myslíte, že jste obstál?

Prohráli jsme 1:4, takže moc dobré to nebylo… Hrál jsem na tom místě poprvé. Zkoušel jsem se dostat do soubojů, ale samozřejmě to bylo těžké. Jejich ofenzivní hráči byli velmi rychlí. Lischák (David Lischka) mi pomáhal, snažili jsme se hodně komunikovat. Rozhodně to pro mě byla nová zkušenost.

Nové je také to, že Sparta měla mimo hru hned čtyři stopery. Ovlivňuje tým nejistota ohledně toho, kdo bude připravený hrát?



Taková je ta dnešní doba. Všichni máme stejné podmínky a nikdy nevíte, kdo z toho vypadne. Jsou to trochu bojové podmínky, ale o to větší výzva to je. Myslím, že v tomhle problém nebyl, nějak jsme se na to připravili.



Vy jste ve Spartě jen chvíli. Čekal jste, že hned naskočíte do základní sestavy?



Všichni se připravujeme tak, abychom byli ready. Pak už je jen na trenérovi, jak se rozhodne a koho postaví. Jinak nemá cenu něco řešit, nevíte dne ani hodiny, kdy budete zdravý a kdy ne.