/FOTOGALERIE/ V semifinále pražského fotbalového poháru Teskahor Cup se utkaly dva přeborové týmy, které jsou momentálně v úplně odlišném rozpoložení. Domácí Podolí na jaře vyhrálo pouze dvakrát a ze všech sil se snaží co nejvíce odpoutat od barážových příček. Hosté z Tempa atakují opačný pól tabulky a v závěru sezony budou bojovat o stříbrnou pozici s Kopaninou a Duklou Jižní Město. Favorit semifinálového duelu tak byl na straně hostů. Hráči Tempa tuto roli potvrdili, ale výhra 2:1 je stála hodně sil.

Fotbalisté Tempa (na ilustračním snímku) mají důvody k úsměvům, postoupili opět do finále poháru Teskahor Cup. | Foto: PFS

"Přišlo mi, že zápas byl trochu poznamenaný tím, že pro domácí právě není pohár na prvním místě. Prvotnější je pro ně záchrana v přeboru a nepřistoupili k tomu tak úplně na sto procent. Odehráli to ale poctivě," říká kouč Tempa Petr Vanko.

Ten má poslední dobou vrásky na čele kvůli lepení sestavy. "Neměli jsme moc na výběr, máme velkou marodku a poslední zápasy hrajeme se stejnými dvanácti lidmi. Postoupit pro nás bylo větším cílem, než pro domácí, na druhou stranu v tom rozpoložení, v jakém jsme, bych měl raději ve středu volno. Kluci to odmakali dobře. Když je někdo v semifinále, nechce prohrát, to platí pro kohokoliv," pokračuje Vanko.

Pohárový šok: Radotín vyřadil dalšího favorita a je ve finále Teskahor Cupu!

Domácí vedli od čtrnácté minuty, kdy se trefil Podobský. Srovnat mohl Plíšek, ale v polovině první půle neproměnil penaltu. Gólu se tak hosté dočkali až krátce po změně stran zásluhou Schwanka. Vítěznou trefu si pak připsal v 83. minutě Havlíček.

"Rychle jsme prohrávali a pak hráli do zformované obrany, která byla velmi dobrá. Těžko jsme se do toho dostávali, ale nakonec se nám to podařilo otočit, čehož si velmi cením," těšilo kouče Tempa.

Obrazem z 1. A třídy: Háje si zastřílely v Kyjích. Slavík si připsal hattrick

Tempo se ve finále Teskahor Cupu ukáže podruhé za sebou. Minulý rok prohrálo po remíze 1:1 a penaltovém rozstřelu s Újezdem. Tentokrát za soupeře bude mít Radotín, který v semifinále překvapivě vyřadil jasné přeborové lídry ze Spojů 3:1.

"Pohár je o jednom zápase, který rozhodne o všem. Překvapivé výsledky k němu patří. Radotín vyřadil Duklu, teď Spoje, dokázal s nimi i remizovat v přeboru. Pro mě to není zas tak obrovské překvapení, i když to tak nevypadalo. Radotín je nepříjemný soupeř, ve finále to bude otevřené 50 na 50. Loni jsme se o tom přesvědčili s Újezdem, že je jedno, kdo je první a kdo poslední, jestli jde o přebor nebo o A třídu. Měli jsme velkou motivaci zažít tu fantastickou finálovou atmosféru znovu," vypráví Vanko.

Ve finále tedy k souboji Tempa se Spoji nedojde, ale oba soupeři se v rámci přeboru utkají tento víkend. Hraje se v sobotu od 17 hodin na Lhotce. "Říkám to už dlouho, že loňská sezony byla hodně náročná a hráli jsme málo těžkých zápasů. Teď je máme každý týden, navíc o víkendu jeden z těch úplně nejtěžších. Motivaci máme velikou, v posledních měřeních sil jsme od Spojů vždy dostali čtyři góly, máme jim tedy co vracet. Uvidíme, jestli se nám povede využít toho, že teď nejsou v úplně nejlepším rozpoložení. Věřím, že přijde hodně lidí a zvládneme to," přeje si Petr Vanko.

Finále poháru Teskahor Cup se bude konat ve středu 31. května na Střížkově.

Obrazem: Žižkov konečně zabral. Kolínu na svém trávníku nedal šanci

Na domácí straně vládlo po vyřazení z poháru zklamání, ale na Podolí si všichni uvědomují, že to hlavní mají ještě před sebou - šest přeborových zápasů, ve kterých budou bojovat o záchranu v elitní metropolitní soutěži.

"Jsme rádi, že jsme se dostali v poháru takhle daleko. Jsme účastníci přeboru, tak jsme takové ambice mít měli. Zápas s Tempem se hrál na dobře připraveném trávníku, my měli trochu zdravotní problémy z minulého přeborového zápasu, někdo dostal volno, ač neradi jsme to tak museli udělat, protože nás čekají důležité zápasy o záchranu," vysvětluje trenér Podolí Petr Majer.

"Když už jsme byli takhle daleko, chtěli jsme se do finále dostat. Proti nám stál silný soupeř a zápas snesl celkem dobré měřítko, byl kvalitní z obou stran. Více štěstí mělo nakonec Tempo, které ho v závěru převážilo na svoji stranu," pokračuje k průběhu utkání. "Zápas uprostřed týdne nám trochu narušil tréninkový proces a museli jsme to celé přeskupit. I když jsme semifinále poháru brali vážně, dali jsme marodům a polomarodům volno a příležitost dostali ti, co nejsou v přeboru tolik vytížení. Prioritou je pro nás záchrana, na tu se soustředíme víc," dodává Petr Majer.

Podívejte se do fotogalerie ze zápasu Podolí - Tempo v rámci přeboru na začátku jarní části:

Slavoj Podolí – Tempo Praha 1:2 (1:0)

Branky: 14. Podobský – 49. Schwank, 83. T. Havlíček. Ve 26. minutě neproměnil Plíšek (Tempo) penaltu. Rozhodčí: Havel – Wulkan, Pazderský. Bez karet. Diváků: 60.