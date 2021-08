Bohemians poprvé v sezoně vyhráli. Odnesl to Sokolov

Ve FORTUNA:LIZE se to fotbalistům Bohemians 1905 nepovedlo ani na jeden pokus, v MOL Cup hned na ten první. Zvítězit. A stálo to za to, v utkání druhého kola tuzemské pohárové soutěže deklasovali Sokolov na jeho hřišti 6:0.

Fotbalisté Bohemians rozstříleli v MOL Cupu Sokolov 6:0. | Foto: Daniel Seifert

Klokani mají letos nabitější kádr, než tomu bývalo v minulých sezonách a do hry tak nasadili spoustu zkušených hráčů i navrátilce z marodky. A od začátku diktovali tempo hry. Hrálo se prakticky na jednu branku. Skóre utkání otevřel Fulnek, do poločasu se prosadil také Novák. Oba hráči se trefili i po přestávce, k nim se přidali Köstl s Květem a vysoké vítězství bylo na světě. Sokolov - Bohemians 0:6 (0:2) Branky: 9. Fulnek, 35. Novák, 51. Novák, 60. Köstl, 75. Květ, 85. Fulnek. Rozhodčí: Hocek - Hrabovský, Volf. Diváků: 875. Sokolov: Štrunc - Čermuš, Kolář, Neudert (78. Strmiska), Hajdo - Krlička, Řezáč (60. Kýček) - Bílek (43. Fišer), Kovář (46. Blažek), Šulc (60. Stockner) - Olah Bohemians: Le Giang - Nový, Köstl, Krch, Bartek (75. Lehovec) - Fulnek, Jindřišek (75. Vacek), Květ (75. Levin), Novák (78. Hronek) - Chramosta (63. Necid), Koubek