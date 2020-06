Ve Vršovicích se na podzim roku 1987 v rámci Poháru UEFA představil belgický Beveren a vybojoval si postup. Od té doby už klokani do velkých mezinárodních pohárů nepronikli. Není divu, že většina současného kádru tehdy ještě nebyla na světě, jedině kapitán Josef Jindřišek už byl dítkem školou povinným.

Jubilant Jindřišek

Mimochodem: sobotní výhra 2:1 nad Slováckem byla pro Jindřiška 350. utkáním v nejvyšší soutěži. „Vůbec jsem to netušil, tyhle statistiky moc nesleduji. Když se blížilo 300 zápasů, tak to člověk ještě trochu sledoval, říkal si, že by toho chtěl docílit. Ale teď jsem netušil, kolik jich mám,“ řekl devětatřicetiletý záložník (na snímku).

Dramatické sobotní vítězství v emocemi napěchovaném Ďolíčku znamená, že se Bohemians ve finále prostřední skupiny nadstavby utkají na dva mače s Mladou Boleslaví.

Pokud uspějí, čeká je závěrečný souboj o druhé předkolo Evropské ligy se soupeřem ze skupiny o titul. Vysněný postup je tak pořád daleko.

„Je to první krůček,“ varuje Jindřišek. Ve Vršovicích hraje od roku 2009 a nedávno tam k radosti fanoušků prodloužil smlouvu. Velezkušený dirigent záložní řady šéfuje sehrané partě: tak úspěšné období totiž nepamatuje snad ani on. Klokani po koronavirové pauze vyhráli sedm z osmi zápasů, loni se přitom zachraňovali na poslední chvíli.

Kolotoč v sestavě

„Máme víc sil, protože máme široký kádr a trenér rotuje sestavou. Hráč základní sestavy jde na tribunu, z tribuny do základu, nikdo nemá jisté místo. Na tréninku je to vidět, všichni makají,“ popisuje Jindřišek, jak se trenérovi Luďku Klusáčkovi podařilo z podceňovaného mančaftu vydupat maximální potenciál.

Zelenobílí mají takovou formu, že se nemusejí obávat ani blížících se soubojů s Boleslaví. První duel je na programu v sobotu 4. července, odveta v Ďolíčku se hraje v úterý 7. července. „Uvidíme, kdo bude šťastnější,“ říká kapitán z Vršovic.

Ten své vůdcovské schopnosti předvedl i proti Slovácku, když dal soupeř rychlý gól a někteří hráči domácích začali panikařit. „Snažil jsem se burcovat hráče, aby dali hlavy nahoru a nebáli se hrát,“ řekl Jindřišek. Dotáhne svůj klub poprvé od 80. let až do pohárové Evropy?