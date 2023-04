Fotbalová Praha je na nohou! Mezi nejlepší čtyřku tuzemské pohárové soutěže MOL Cup totiž postoupilo kompletní trio z metropole. Sparta o první dubnovou středu od 18 hodin na Letné přivítá České Budějovice, od 20.15 pak vypukne třaskavé vršovické derby Slavia – Bohemians! Bude finále pražskou záležitostí? Papírové předpoklady tvrdí, že ano. Ovšem nemusí jít o derby „S“, jelikož slávisty nečeká v Edenu proti skvěle rozjeté Bohemce nic jednoduchého…

Fotbalisté Sparty prošli do semifinále po výhře na hřišti Liberce. | Foto: FC SL

Pro Bohemku to bude veliký zápas. V lize jí patří čtvrté místo a bojuje o finále poháru… něco takového by si před sezonou netipl ani největší optimisté z řad věrných fanoušků. „Nechceme dát naši klokaní kůži zadarmo,“ vzkazuje do Edenu trenér Jaroslav Veselý. „Nejsme favorité, ale i vzhledem k našim fanouškům jsme povinni pokusit se o postup,“ dodává.

„Na ten zápas se všichni moc těšíme. Dle informací má být plný stadion, hraje se večer pod umělým osvětlením, atmosféra bude určitě skvělá. V takových podmínkách se pak úspěch přece jen slaví nejlépe. Přesně to si chceme zažít a půjdeme si za tím," doplnil jeho asistent Ivan Hašek.

„Čeká nás těžký soupeř, je pro nás velká výhoda, že hrajeme doma. Za to jsme rádi, klokani jsou ale skvělí venku, sedí jim to, vyžívají se v tom. Vyhráli v Plzni i na Slovácku, mají styl, který je pro tvořivé týmy nepříjemný. Mají rychlé hráče dopředu, jsou nebezpeční, výsledky to dokazují. Musíme tomu dát stoprocentní koncentraci, hrát finále je velké lákadlo. Třikrát jsme to zvládli, chceme to zvládnout i počtvrté, musíme se na to ale stoprocentně připravit a podat výkon, který bude lepší třeba i než ten proti Olomouci o víkendu,“ tvrdí kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Rozjetí jsou i sparťané. Ti vyhráli devět soutěžních zápasů v řadě! Osmkrát v lizea jeden přidali v pohárovém čtvrtfinále. A rozhodně by dnes chtěli natáhnout sérii na deset vítězství.„Rozhodně chceme do finále,“ vzkazuje asistent spar-ťanského šéfa Briana Priskeho Lars Friis.„Chceme odehrát dobrý zápas. Vše bude o mentálním nastavení, o tom, v jaké intenzitě nastoupíme. Také budeme znovu potřebovat velkou podporu našich fanoušků. To nám hodně pomůže,“ pokračuje.

