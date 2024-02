/FOTOGALERIE/ Tečku za zimní přípravou Admiry udělal závěrečný testovací zápas. Tradičně na podolské umělce hostila parta z Kobylis divizního soupeře z Rokycan. Během devadesáti minut utkání gól nepadl.

Zimní příprava 2024: FK Admira Praha - FC Rokycany 0:0. | Foto: Deník/Martin Mangl

"Z naší strany není co hodnotit a je potřeba zapomenout. Soupeři lze jen pogratulovat k bojovnému výkonu, který mu stačil na to, aby byl v zápase lepším týmem," nechtěl trenér Admiry František Peřina příliš hodnotit nepovedenou generálku.

"Co se týče výsledků, tak máme bilanci 2 - 1 - 4. Neodvedli jsme ale dobré výkony, kromě zápasu s béčkem Mladé Boleslavi, kde jsme hráli opravdu dobře. A ještě možná část zápasu s Kladnem. Jinak jsme prohráli, včetně zápasu s přeborovou Kopaninou. Zápasy se nám nevydařily výsledkově i herně. Je to asi nejhorší příprava, co jsem na Admiře zažil," dodal upřímně.

Naopak pro rokycanskou stranu byl remízový zápas pozitivním naladěním. „K zápasu na Admiře jsme kvůli zdravotním problémům, ale i dalším věcem odjeli pouze ve dvanácti lidech. Čtyři kluci navíc v sobotu odehráli sedmdesát minut za béčko. I proto jsem strašně rád, že jsme vydrželi fyzicky až do konce, i když v závěru jsme už byli přece jen trošičku unavení a Admiru pouštěli do šancí," řekl rokycanský trenér Michal Veselý, jenž si pochvaloval především čisté konto proti silnému třetiligovému soupeři.

