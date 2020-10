Bez střelce Schicka i Šilhavého to drhne. Postup je dost daleko

Tři zápasy má za sebou fotbalová reprezentace. Byl to kvapík. Duely odehrála za sedm dnů, dva vyhrála, jednou padla. Bohužel, asi v tom nejdůležitějším. V Lize národů prohrála ve Skotsku 0:1 a vítězství ve skupině i postup do elitní společnosti je nyní spíše teorií. Co ukázaly souboje na Kypru, v Izraeli a ve Skotsku?

Trénink české fotbalové reprezentace na Andrově stadionu před zápasem s Černou Horou. Patrik Schick (uprostřed) | Foto: Deník / Jiří Kopáč