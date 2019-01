Úsměvy, pár vtipů a dvě zásadní informace. Na páteční mimořádné tiskové konferenci padl očekávaný verdikt: ne, Roman Berbr nebude kandidovat do čela Fotbalové asociace České republiky.

„Rok a půl jsem nemluvil, tak jsem teď otevřený,“ řekl šíbr Roman Berbr před uzávěrkou přihlášek.



Berbr prozradil, že by mu otevřené vládnutí nepřišlo fér – hlavně vůči stávajícímu předsedovi Miroslavu Peltovi, který je kvůli aféře s dotacemi ve vazbě. "Nebylo by to etické," shrnul.

Kdo by chtěl vést fotbal? Před uzávěrkou přihlášek dorazily čtyři papíry s těmito jmény: Libor Duba, Martin Malík, Petr Mlsna a Petr Fousek.



Největší šanci má zřejmě posledně jmenovaný, pokud jej podpoří Berbr.



Komu dá někdejší rozhodčí svůj hlas? „Tohle vám neřeknu. Hned v pondělí začneme jednat,“ poznamenal protřelý šíbr.

Zároveň přidal další důvod, proč se nehodlá ucházet o nejvyšší post. „Já jako Roman Berbr chci být jinde. Do politiky se nehrnu. Můj svět je někde jinde. Na krajích, na okresech. Znám tam každého jménem, znám jejich rodiny, děti,“ vysvětlil a otevřené přiznal, že další funkce ho lákají. Chtěl by zase do výkonného výboru. A chtěl by být zase místopředsedou asociace.

Na závěr prozradil nejpikantnější informaci: ač Pelta chtěl původně kandidovat, asi nebude.

„Řekl bych, že to stáhne. Právníci říkali, že by tím mohl pominout důvod vazby,“ dodal současný místopředseda asociace.