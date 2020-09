Po necelém roce od otevření areálu pro žáky Regionální fotbalové akademie (RFA) a akademie Baníku Ostrava je problém zejména v odvodňování hlavní hrací plochy. Město už stavbu v klasické dvouleté záruční době reklamuje u zhotovitelské firmy Hochtief.

Zprávu o reklamaci Deníku potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje a náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová to včera ráno potvrdila: Bazaly se reklamují!



Pod dohledem znalců a právníků

Podle Hoffmannové nejde o nic neobvyklého, na tak velké stavbě se podle ní obdobné problémy daly očekávat. „Dílčí problémy se objevovaly už od převzetí stavby v listopadu loňského roku. Problémy byly mimo jiné s tělocvičnou, do níž zatékalo, což už se ale úspěšně opravilo. Nyní s firmou Hochtief řešíme reklamaci hlavního hřiště, kde při deštích nefunguje odvodnění trávníku na všech místech stejně,“ uvedla Hoffmannová, jenž projekt Bazaly zdědila po svých předchůdcích, s tím, že podle vyhotoveného posudku se střední část hřiště odvodňuje až čtyřikrát rychleji než jeho okraje.

Počátkem října bude městská společnost Vítkovice Aréna, která je faktickým vlastníkem Bazalů, jednat se zhotovitelem o nápravě. „Počátkem října povedeme jednání za přítomnosti zástupců obou společností, právních zástupců a soudního znalce, abychom si vyjasnili vzájemné postoje a požadavky. První reklamaci spočívající v nedostatečném vsakování hřiště nám firma odmítla, proto jsme zadali vypracování znaleckého posudku,“ přiblížil Deníku souvislosti předseda představenstva Vítkovice Arény Libor Folwarczny.

Podle informací Deníku se některé fotbalové kluby na Ostravsku už poptávaly na možnost pronájmu hrací plochy, což však nyní nepřipadá v úvahu.

„Pronajmout se nyní dá pouze prostřední hřiště na hlavní ploše, která se dá využívat i jako tři samostatná menší tréninková hřiště,“ potvrdila náměstkyně Hoffmannová s tím, že RFA a klubová akademie Baníku areál využívá pouze přes týden a o víkendu zbytečně zeje prázdnotou. I proto se po odstranění závad bude jednat o dalším využití areálu a zajištění provozovatele tamního bufetu pro případné víkendové zápasy nižších soutěží.

Nové osvětlení

A s tím souvisí také vyvstávající potřeba nového osvětlení hrací plochy, které v původním projektu bylo neprozíravě opomenuto! Stejně jako například vyhřívání trávníku, protože ten má být využíván jen asi od dubna do října, mimo hlavní sezonu bude využíváno hřiště s umělou trávou a již existujícím osvětlením.

O jeho rozšíření i na hlavní hrací plochu bude město nakonec také usilovat. „Osvětlení je malá investice na to, aby se hřiště dalo využívat i ve večerních hodinách a k menším zápasům či turnajům. Když město do areálu investovalo tolik peněz, chceme, aby Bazaly měly co největší využití. Nebavme se ale o tom, že tam bude hrát třeba baníkovské áčko,“ dodala jedním dechem Andrea Hoffmannová.

Podle Libora Folwarczného se při projektování rekonstrukce areálu nepočítalo s osvětlením plochy hlavního tréninkového hřiště, protože jeho využívání je časově limitováno maximálním možným zatížením. „V jeden den se jedná například jen o jednu nebo dvě hodiny. Žáci dosud trénují pouze přes den, proto osvětlení nebylo potřeba. Pokud se v průběhu provozování areálu takovýto požadavek objeví, budeme na to reagovat“, uvedl Folwarczny.

Bazaly byly slavnostně otevřeny loni v listopadu, kdy byly také zkolaudovány. Město za proměnu areálu zaplatilo 320 milionů korun, za dalších 115 milionů stadion v roce 2013 odkoupilo.