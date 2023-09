/FOTO, VIDEO/ Ještě v minulé sezoně běhal v dresu Viktorie Žižkov po třetiligových trávnících. Devětadvacetiletý Josef Bazal, který si zahrál nejvyšší soutěž v dresu Slavie, Jihlavy, Jablonce a Příbrami, ukončil kariéru ve "větším" fotbalu a teď pomáhá v pražském přeboru mladíkům žižkovského béčka s adaptací na dospělý fotbal. "Jirka Brunclík je hlavním trenérem, odvádí skvělou práci a já jsem hrajícím asistentem," říká.

Josef Bazal (uprostřed s kapitánskou páskou) je hrajícím asistentem trenéra v B týmu Viktorie Žižkov. | Foto: Deník/Michal Káva

O konci v roli hráče žižkovského A týmu prý uvažoval již delší čas. "Částečně to bylo ze zdravotních důvodů. Když se sestoupilo, tak to bylo jasné, chtěl jsem Žižkov pomoct vrátit zpět, kam patří. Když se to podařilo, tak jsme se s majitelem klubu Milanem Richtrem bavili, jestli budu pokračovat jako hráč. Když přišla nabídka pomoct v béčku a v A týmu pracovat ve sportovním úseku, řekl jsem si, že je to ideální kombinace," pokračuje.

"Trochu jsem se toho bál, ze dne na den skončit, přece jen je mi teprve 29 let, ale naplňuje mě to. Jsem spojka s vedením, s týmem, komunikuji s trenéry Horňákem a Kotalem, řešíme, kdo bude hrát a kdo ne, kdo trénovat s A týmem," vypráví.

Přeboru vévodí béčko Žižkova. Kopanina ovládla šlágr s Tempem

Cestu do A týmu mají mladí otevřenou

V minulosti to tolik nefungovalo, ale teď je jedním ze stěžejních cílů žižkovského klubu dávat příležitosti vlastním mladým hráčům a postupně je zapracovávat a dávat jim příležitost v A týmu.

"Jsem rád, že tomu mohu pomáhat. Minimálně dva mladí hráči z béčka vždy trénují s áčkem. To je filozofie klubu, dáváme dorostencům šanci v A týmu," vzkazuje Bazal fanouškům i hráčům, kteří běhají v červenobílém pruhovaném dresu v mládežnických týmech.

Obrazem: Přebor zahájil novou sezonu. Čafka doma podlehla béčku Žižkova

Po pěti kolech je žižkovské béčko v pražském přeboru na vedoucí příčce! Na kontě mají čtyři výhry a jedinou porážku.

"Spokojeni jsme nadmíru. Minulá sezona nebyla pro béčko ideální, tak jsme chtěli udělat dostatečně široký kvalitní kádr, což se nám podařilo. Pomáhají nám i hráči z A týmu. Přistupují k tomu tak, jak mají. Není to pro ně trest, ale dostávají herní čas, který v áčku nemají," přibližuje situaci v béčku Josef Bazal.

Podívejte se: Žižkov je znovu druholigový! Úspěšně zvládl baráž

Ten je jediným starším hráčem. "Nejstarší je ročník 2003, jinak máme mladší, taková juniorka. Všechno to jsou poctiví hráči, pracují. Musíme ale zapracovat na defenzivě. Naše výhry 3:2 nebo 4:3 jsou možná pro diváky super, ale pro trenéry tolik ne," usmívá se.

Josef Bazal má za sebou spoustu zápasů v nejvyšších soutěžích, teď zápolí se soupeři ve fotbalové hierarchii až v té páté v pořadí.

"Úroveň přeboru je tým od týmu. Některý mě překvapí fotbalovostí, na druhou stranu jsme potkali soupeře, který fotbal moc hrát nechtěl, hrál jednoduše, nakopl co nejdelší míč a popral se o něj. Neříkám, že je to špatně, každý herní styl má nějakou cestu k úspěchu. Pro naše mladé hráče z dorostu je i dobře, že si vyzkouší zápasy, kdy jsou pod fyzickým tlakem a jsou v soubojích, na které doposud nebyli zvyklí. Je to pro ně velká škola," míní Bazal.

Žižkov mi dodal energii a jiskru, říká trenér Viktorky Michal Horňák

Žižkovské béčko patří logicky v přeboru k těm nejfotbalovějším týmům. "Chceme hrát fotbal, protože vychováváme hráče pro náš A tým. Hrajeme ve stejném rozestavění, máme stejné herní principy, taktiku a vše okolo, aby byla velká provázanost a přechod jednodušší," říká.

Bazalovi se v přeboru daří i střelecky. Po pátém kole má na svém kontě pět vstřelených gólů. Stejně jako vyšehradský Jiří Heřman, žižkovský hrající asistent kouče má ale na kontě o odehraný zápas méně. "Narodil se mi druhý synek, tak jsem v tom jednou musel nechat kluky samotné. Jsem rád, když mohu klukům na hřišti pomoct, často mi góly výborně připravují. Svoji roli si užívám," vypráví s úsměvem.

Dukla nemilosrdně trestala žižkovské chyby. V derby dominovala

Postup? Ano, ale ne vyloženě hned

Brzy může přijít doba, kdy by si Žižkov přál mít svoji rezervu o něco výš než v přeboru… "Odvíjí se to od toho, v jakém stavu týmy jsou. Béčko v přeboru je fajn. Dorost nehraje nejvyšší soutěž a skok z dorostu do A týmu je obrovský. Ovšem ne nemožný, protože kluci z béčka, kteří trénují s áčkem, nejsou jen do počtu. Na druhou stranu, pokud se budeme dívat do budoucnosti, tak bych lhal, kdybych říkal, že není cíl jít do divize, ale to třeba až za dva tři roky. Pak klidně i výš, ale to už je hudba budoucnosti. Nejsme teď v sezoně s tím, že chceme postoupit. Je to klišé, ale prostě se snažíme jít zápas od zápasu a průběžně se zlepšovat," říká Bazal.

Je reálné, že by si ještě někdy zahrál za áčko? Spíše už ne… "Myslím, že v zápasovém bulletinu jsem ještě na soupisce," směje se. "Prvotní myšlenka byla, že bych jednou týdně s A týmem trénoval, ale z toho se pak ustoupilo. Jsem ve sportovním úseku, tak by to ani nedělalo dobrotu. Věřím, že to kluci beze mě zvládnou," dodává na závěr.