Ať žije léto... Slavia čeří vodu, Sparta prodává

Praha /INFOGRAFIKA/ - Léto bývá symbolem pohody. Když máte čas, po práci zajdete k vodě, opalujete se… Ano, najdou se výjimky. Na fotbalové scéně to vře. Platí to i pro tuzemské „rybníky". Samozřejmě nejvíce čeří hladinu Slavia. Ambiciózní klub z Edenu už má za sebou (nakonec úspěšný) vstup do sezony a alespoň pro následující předkolo zůstává v Evropě. Uf. Funkcionáři si museli oddechnout. Na co by jim v případě blamáže byl ten široký kádr?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Káva

Slavia utrácela. Zlákala Dušana Šventa, získala Gina van Kessela, udržela Milana Škodu. Miliony hlavně díky čínským majitelům létaly vzduchem skoro každý den. „Je to risk, ale když máte peníze, tak vás ona nejistota tak nebolí. Největší otázkou bude, jestli si tým sedne," řekl v rozhovoru pro Deník někdejší fotbalista a nyní expert Petr Švancara. Situace ve slávistickém útoku Nejvíce se mluví o situaci v útoku. Kromě dvojice, jež vyřadila Tallinn, má trenér Dušan Uhrin k dispozici také nedávné posily Murise Mešanoviče a zraněného Lukáše Železníka. „Zdá se to jako přepych. Ovšem i kdyby teď neuspěli v pohárech, tak je čeká boj v lize, půjde o Ligu mistrů. Nezbaví se jich. Je těžké sehnat dobrého útočníka," připomíná Švancara. Ve Spartě si mne ruce pokladník Dění ve Slavii kontrastuje s tím, co přichystala Sparta. Zatím toho moc nebylo. Asi nejvíce si mne ruce pokladník, protože na Letné mají de facto zajištěný rozpočet. Odešel Ladislav Krejčí, pryč je i nadějný Patrik Schick. V kase přibylo více než dvě stě milionů korun. „Za to ať poděkují trenérům od mládeže, ti je vychovali," poznamenal Švancara a pak dodal, že kouč má na jejich pozice dost alternativ. Přestupová bomba nevybuchla Pravda. Zdeněk Ščasný navíc už před Eurem získal posilu do obrany z Turecka se vrátil Michal Kadlec. Další přestupová bomba ještě nevybuchla, Tomáš Rosický váhá. „Chci ho mít v kabině," naznačil kouč, že na hvězdu teď myslí docela často. Plzeň udělala největší změnu na lavičce, když po skončení loňské sezony odešel Karel Krejčí, jehož nahradil Roman Pivarník. V kádru však žádné zemětřesení neproběhlo. Za tým ze Štruncových sadů má opět válet Marek Bakoš, ale je otázka, zda a kdy bude v základní sestavě. Jak je to v Plzni? Plzeň totiž nepustila pryč Michala Ďuriše a v přípravě byl hodně vidět Michal Krmenčík. V pěti zápasech dal čtyři góly. „Vypadá to dost dobře, mají dobře poskládaný tým. A zkušenosti Bakoše nejsou k zahození," tvrdí Švancara. Není se tak čemu divit, že Aidin Mahmutovič je v Plzni nepotřebný a zkouší najít formu v Příbrami. Baroš odešel z Boleslavi Za pozornost stojí i dva někdejší reprezentanti. Milan Baroš dal sbohem Mladé Boleslavi, odkud se posunul o něco víc na sever bude hrát za Liberec. Byl to levný přestup: útočník ve městě automobilů nehrál, což nevyhovovalo ani jedné straně i vzhledem k jeho skoro královskému platu. Baroš bude pod Ještěděm v roli „učitele" měl by být jako předtím Bakoš oporou hlavně pro mladší a méně zkušené borce. „Vím, jak pomoci. Nebudu se stranit," slíbil zkušený forvard. Norimberk vyměnit za Brno A potom je tady ještě Jan Polák, který se rozloučil se zahraničím Norimberk vyměnil za Brno. Jenže u těchto jmen víc než u jiných panuje velká nejistota. Budou fit? Další týdny ukážou. Liga začíná už za šest dní v pátek, kdy Dukla přivítá Teplice.

Autor: Martin Jůzek