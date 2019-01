Praha /INFOGRAFIKA/ - Nadechněte se. Ve čtvrtek 12. června začíná fotbalový bál. Česká republika přišla kvůli neúčasti reprezentace na mistrovství světa v Brazílii až o 300 milionů korun. Zájezdy pro fanoušky vyšly až na sto tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP

Zbyněk Richter, starosta, Dolní Počernice: Zápasy budu doma sledovat. Když nevyhraje Brazílie, tak se asi stane nějaké neštěstí. Dalšími favority na vítěze mám Němce, Italy, Španěly a Argentince.

Jana Kaufnerová, manažer prodejny, Praha 5: Favoritů na zisk titulu je více, ale podle mého rozhodne domácí prostředí a vyhraje Brazílie. Se sledováním to bude horší kvůli časovému posunu, ale na něco se ráda podívám.

Jakub Gaudek, prodavač, Letná: Určitě se budu dívat doma. Jak často, to je ale otázka, protože se musím věnovat i své přítelkyni. A vítěz? Věřím, že to bude Brazílie. Přál bych jim to, když se to u nich koná.

Lucie Ledvinová, hokejistka Slavie, Praha 10: Mistrovství budu sledovat jen prostřednictvím novin. Pokud na něm nehrají naši, tak se na televizi nedívám. Favoritů je víc, ať už Brazílie nebo Španělsko. Stejně ale vyhrají Němci.

Jan Haubert, hudebník, Vršovice: Hrajeme hodně koncertů, takže sledovat budu porůznu. Nejsilnější jsou podle mě Němci, ale v Jižní Americe je to vždycky trochu jinak, takže největší favorit je asi Brazílie.

