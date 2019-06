„Musíme oba zápasy vyhrát, k soupeřům ale máme respekt,“ má jasno trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý. A má pravdu. Jeho svěřenci totiž vstoupili do bojů o evropský šampionát v příštím roce ostudným debaklem 0:5 v Anglii.

„Samozřejmě jsme se chtěli s Anglií rovnat, ale víme, jakou má sílu. Oni to nejspíš dotáhnou do prvního místa a my budeme hrát o druhé místo s dalšími třemi týmy,“ přiznává nejlepší hráč ligové sezony, slávista Tomáš Souček.

Bez tradičních opor

Čechy tak čekají klíčové zápasy. I když… „Každý zápas je klíčový, každý chceme vyhrát,“ míní Šilhavý. „Nevstoupili jsme do kvalifikace dobře, teď máme dva domácí zápasy a musíme uspět. Pokud se nám to podaří, udělám dobrý krok k tomu, aby se nám podařilo to, za čím jdeme. A tím je postup,“ má jasno o plánech.

Ty mu ovšem trochu hatí absence hráčů. Trenér dlouho dopředu věděl, že se bude muset obejít bez zraněných lídrů ze zálohy Bořka Dočkala s Vladimírem Daridou. Před pár dny musel přijmout také zprávu od obránce Theo Gebre Selassieho, který se rozhodl s reprezentací skončit. Tým navíc včera opustil brankář Jiří Pavlenka.

„Jeho záda stále nejsou stoprocentní. Nechtěli jsme nic riskovat a spolu s lékaři se rozhodli takto,“ vysvětluje Šilhavý. Do brány tak bude vybírat někoho z dvojice Vaclík Koubek. Citelně oslabená je hlavně záloha kvůli jmenované dvojici zkušených reprezentantů.

„Samozřejmě ty ztráty jsou bolavé, Bořek Dočkal i Vláďa Darida jsou výborní hráči, ofenzivně ladění. Doma bychom je potřebovali. Tudíž taktika bude trošku jiná než s nimi, jsou tam další hráči. Ale ať už tam bude kdokoliv, musíme dávat góly, abychom vyhráli,“ ví kouč.

Bude Souček lídrem? Pásku dostal Suchý

Perfektní sezonu má za sebou záložník Slavie Tomáš Souček. A formu, která mu vynesla ocenění pro nejlepšího hráče ligy, si chce přenést i do národního týmu. „Rád bych byl platným hráčem stejně jako ve Slavii. Jestli lidé říkají lídr, to už je na nich, já budu dělat všechno pro to, abych pomohl,“ ubezpečuje.

S kapitánskou páskou ale nevyběhne. S tou téměř přesně po roce vyběhne obránce Marek Suchý. „Je to zkušený hráč. Kapitánem už byla, takže když se vrátil do sestavy, nebylo co řešit,“ přibližuje Šilhavý volbu. Češi tak mají staronového kapitána, Bulhaři naopak zbrusu nového kouče. Kormidla se totiž ujal Krasimir Balakov.

„Trošku nám to nadělalo starosti. Připravili jsme se na způsob hry, který praktikoval předchozí trenér. Ale myslím, že hlavní hráči, kteří tam hráli prim, tam jsou nadále,“ ukliďnuje Šilhavý. Udělá jeho parta první krok k vytouženému postupu? Uvidí se dnes večer.