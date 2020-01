Anabáze v Turecku. Škoda by nakonec měl hrát u moře

Letěl do Ankary, ale nakonec skončil jinde. Nikoliv omylem, leč úmyslně. Fotbalový útočník Milan Škoda totiž nepřestoupí do Genclerbirligi, jak se uvádělo. Jeho novým zaměstnavatelem by měl být jiný turecký klub Rizespor.

Milan Škoda. | Foto: ČTK/Pavel Paprskář