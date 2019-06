All Stars Cup našel na Xaverově nový domov

Chcete vidět během jednoho dne týmy jako Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, FC Porto a k tomu třeba Slavii se Spartou? Pokud ano, máte jedinečnou příležitost. V pátek totiž začíná další ročník prestižního fotbalového turnaje hráčů do 16 let All Stars Cup. Turnaj si za dobu svého působení vydobyl ve světě ohromné jméno a už druhý rok se bude konat na Xaverově v Horních Počernicích.

xaverov | Foto: deník

„Jsme zde spokojení,“ pochvaluje si ředitel turnaje Jaroslav Novák. Všechny zápasy mohou proběhnout na přírodní trávě a umělka bude jen na rozcvičení. U hlavního hřiště je také k dispozici tribuna, což třeba v Edenu scházelo,“ dodává. All Stars Cup získal na ohlasu díky ohromnému množství práce, kterou pořadatelé odváděli každý rok. „Turnaj vznikl v roce 2009 na kolenou s partou rodičů a já byl jedním z nich. Dnes se nebojím říci, že turnaj patří k tomu nejlepšímu v kategorii U16 na celém světě. Sám Vláďa Šmicer i různí agenti mi tlumočí pozitivní ohlasy z různých koutů světa,“ neskrývá turnajový šéf spokojenost. V Edenu začal mládežnický Slavia International Cup Přečíst článek › Aby ne, vždyť o možnost zahrát si je zájem po celém světě. „V minulosti jsme kluby oslovovali sami, dnes musím s hrdostí říci, že nás uhánějí oni. Samozřejmě týmy typu Barcelony, Atletica Madrid a dalších top oslovujeme my s tím, že o ten daný klub usilujeme, a pokud tu nebyl, je pro nás motivací ho do Prahy dovézt. Ale třeba Porto, Paris Saint-Germain, nebo v minulosti Arsenal, se hlásili sami,“ říká. Turnaj začíná v pátek základními skupinami. V sobotu jsou na programu kvalifikační skupiny a v neděli pak turnaj vyvrcholí duely o konečná umístění. O medaile se bude hrát na stadionu Bohemians v Ďolíčku. O prestiži a kvalitě turnaje svědčí i fakt, že loňský ročník vyhrála Barcelona. Ta letos chybí, ale špičkových klubů bude na Xaverově dostatek. Deník fandí klukům a holkám z McDonald's Cupu. Podívejte se na týmy Přečíst článek ›

Autor: Michal Káva