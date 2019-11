Už jste stihl vstřebat dnešní velký večer?

Zatím si to pořád užívám, vstřebávám to.

Co nastartovalo obrat v zápase?

Nejdůležitější byla naše reakce po inkasovaném gólů, že jsme nezačali bláznit, nakopávat balony. Pořád jsme se snažili předvádět naši hru a díky tomu jsme pak dali i ty dva góly.

Je to známka, že mančaft je mentálně silný, že vás jen tak něco nepoloží?

Přesně tak, už jsme dokázali otočit zápas s Anglií a to není nic jednoduchého. I v přáteláku se Sverním Irskem jsme prohrávali 0:3 a mohlo to být nerozhodně. Určitě bych byl ale raději, kdybychom příště vedli.

Obrat v zápase nastartoval váš vyrovnávací gól, byla to nejdůležitější branka v kariéře?

Určitě jeden z nejdůležitějších. Trefil jsem se třeba za Slavii v Seville, kde ten gól znamenal postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Ale tenhle byl možná ještě o něco hezčí a taky byl důležitý.

Stává už se z vás pomalu reprezentační kanonýr?

To asi ještě ukáže čas, jestli budu kanonýr. Ale jsem rád, že ten gól pomohl k postupu na Euro.

Myslel jste si, že i ten druhý gól je váš?

Ano. Hlavičkoval jsem, pak přede mnou ve skrumáži přeběhl soupeř a já viděl až míč v síti. Ale jak jsem slavil, tak Čelda (Čelůstka) říkal, že to tečoval. Pak to bylo vidět i v televizi. Ale je jedno, kdo ten gól dal, důležité je, že nás posunul na Euro.

Pomohli vám i fanoušci, které také nabudil gól soupeře?

Jasně, vyhecovali atmosféru a dokopali nás ke druhému gólu. Bylo vidět, že i hráči Kosova potom znervózněli.

Co bylo klíčové pro úspěch v celé kvalifikaci?

Těžko to hodnotit, takhle brzy po zápase. Asi to, že výkony šli postupně nahoru. I dneska jsme hráli naši hru, i když jsme prohrávali. Máme spoustu hráčů, kteří odehráli spoustu důležitých zápasů. Přispívá k tomu i Slavie, která hraje Ligu mistrů.

ČR - Kosovo 2:1 (0:0)

Branky: 71. Král, 79. Čelůstka - 50. Nuhiu. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone (všichni It.). ŽK: Bořil, Souček - Rashkaj, Aliti, Nuhiu, Zhegrova. Diváci: 10.986.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Král, Souček - Masopust (76. Ševčík), Darida, Jankto (90. Kadeřábek) - Krmenčík (61. Ondrášek). Trenér: Šilhavý.

Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli - Rashkaj (46. Halimi), V. Berisha - Hadergjonaj (77. Zhegrova), Celina (85. Rashani), Rashica - Nuhiu. Trenér: Challandes.