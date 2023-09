Lukáš Provod si v posledních zápasech Slavie zvyká na novou pozici levého halvbeka a ve čtvrtek proti Albánii si tento post poprvé vyzkoušel i v reprezentaci. Jako první dostal míč krátce po přestávce do sítě, gól ale neplatil kvůli ofsajdu. Češi tak v rámci kvalifikace jen remizovali 1:1 a do tabulky zapsali bod. „Hned po zápase je to zklamání, že se o něco snažíte a pak z jedné střely berete jenom bod. Musíme to ale brát, jak to je. Pořád je to plusový bod do tabulky,“ hodnotil krátce po konečném hvizdu Provod.

Češi se v kvalifikaci o Euro v Edenu utkali s Albánií. | Foto: CPA

Právě on naskočil možná i trochu překvapivě na levé straně před trojicí stoperů. Sám si přitom i ve Slavii na pozici halvbeka teprve zvyká. „Je to tam pro mě o něco snazší než na levém beku. Je to pořád trochu ofenzivnější post. Pořád si tam ale zvykám, jsou tam určité taktické věci, když tým hraje v jiném rozestavení. Zvykám si a baví mě to,“ popisoval svoji novou roli po skončení zápasu.

Během něj nejčastěji spolupracoval s levým stoperem, kterým byl Ladislav Krejčí ze Sparty. V národním týmu se ale na nevraživost z klubových soutěží zapomíná. „V repre se tohle vůbec neřeší. Řekli jsme si před zápasem, jak je on zvyklý hrát a jak jsem zvyklý já, když tam hrají slávističtí stopeři. Bylo to úplně v pohodě,“ říkal Provod.

Právě on dostal míč poprvé do sítě, když se prosadil z dorážky krátce po přestávce. Radost mu ale sebral odmávaný ofsajd, který vzápětí potvrdilo i video. „Zavíral jsem zadní tyč a šel jsem spíš na první centr. Vbíhal jsem tam, takže jsem si říkal, že by to mohl být ofsajd. Ale doufal jsem, hráč vždycky doufá. Viděl jsem, jak Kuchtič dorážel a dva hráči skákali do skluzu, tak jsem doufal, že si lehli nešikovně, abych v ofsajdu nebyl. Bohužel to tak nebylo,“ vyprávěl Provod po utkání.

Černý vystřelil jen krátkou českou radost, reprezentace s Albánií remizovala

Češi i proto s Albánií jen remizovali 1:1. Skóre otevřel nedlouho po Provodově neuznané trefě Václav Černý, ale soupeř za deset minut srovnal. Poté už mnoho šancí ke zlomení výsledku na českou stranu nebylo.

„Albánci potvrdili to, co nám říkali trenéři. I v zápase s Polskem byli schopní na sto procent bránit a být koncentrovaní. My čekali, jestli nám to někde neotevřou, nebo tam nebudou mít skulinky, ale moc tam toho nebylo. Opravdu dobře bránili, napadali a snažili se hrát v aktivním bloku. Nepřišlo mi, že by tam bylo moc kudy se dostat do centrů a nebezpečných věcí,“ hodnotil slávistický hráč.

„Taky jsme doufali, že si pomůžeme standardkou, protože jsme tam měli skvělé hlavičkáře, ale taky se to nepovedlo. Byl to složitý zápas, Albánci mají svoji kvalitu a bod musíme brát,“ doplnil.

Německo? Další krok dopředu, pochvaluje si Černý. Herní vytížení ho potěšilo

Zisk jednoho bodu udržel Česko v kvalifikační skupině na prvním místě tabulky. O pouhý bod zaostává právě Albánie a na rozdíl dalšího jednoho bodu se přiblížilo Polsko, které porazilo Faerské ostrovy.

„Je to vyrovnané. My se musíme na další sraz připravit a přijet tam v dobré formě a náladě. Všechny zápasy jsou otevřené a my tam pojedeme uhrát dobré výsledky. Když se na to teď podíváme, tak to máme rozehrané dobře,“ hodnotil po polovině kvalifikace Provod.

Jeho a zbytek týmu nyní čeká nedělní přátelský zápas proti Maďarsku. Zpátky do kvalifikace Češi naskočí v říjnu, kdy zavítají do Albánie a doma vyzvou Faerské ostrovy. Poslední dvě utkání v Polsku a doma proti Moldavsku jsou na programu v listopadu.