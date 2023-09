Zahrát si s prvoligovým týmem je pro celky z nižších soutěží vždy svátkem. Třetiligovou Admiru ale taková konfrontace nezastihla zrovna v ideálním rozpoložení. V rámci 2. kola poháru MOL Cup hostila na svém hřišti Jablonec a ten jednoznačně potvrdil svoji roli favorita, do třetího kola tuzemské pohárové soutěže postoupil po výhře 5:1.

Admira vypadla ve druhém kole MOL Cupu s Jabloncem, doma mu podlehla 1:5. | Foto: fkjablonec.cz

Jablonec se v zápase uklidnil brzkou brankou. V šesté minutě si po dobré kombinaci míč navedl před soupeřovo vápno Alegue a utaženou střelou k tyči poslal svůj tým do vedení. Gólové pojistky se Jablonec dočkal hned po změně stran. Ve 47. minutě Vakho vysunul Chramostu a ten propálil domácího gólmana a uklidnil Jablonec. Hosté se ještě ani nedoradovali a hned si podobnou akci zopakovali, útočník Chramosta znovu dostal dobrý balon za obranu a znovu si počínal jako mazák - 0:3.

O čtyři minuty později rozehrál Jablonec rohový kop, který vrátil hlavou Drchal na zadní tyč, kde stoper Tekijaški hlavou zvýšil – 0:4. V 57. minutě ale jablonecká obrana nechala ve vápně trestuhodně neobsazeného Burýška, který rybičkou po centru snížil na 1:4. Brankový festival druhého poločasu ale dál pokračoval, za obranu si zaběhl Alegue, s balonem se vyhul i brankář Pražanů a dal do opuštěné branky na 1:5.

"Pohárový zápas se nám úplně nehodil do konceptu mistrovských utkání, vysilují, proto jsme se snažili trochu pošetřit síly a rozložit je. Na druhou stranu jsme nechtěli udělat ostudu. A to se nám nakonec i přes ten výsledek povedlo," míní kouč Admiry František Peřina.

Pražané drželi krok zejména v prvním poločase. "Fyzicky jsme stačili a odolávali, akorát dostali brzy branku. Zvedli jsme se, měli šance, ale to soupeř samozřejmě také, jeho kvalita byla od začátku jasná. Do druhého poločasu jsme vstoupili hloupě. Prostřídali hráče v obraně a než se rozkoukali, za stavu 0:4 bylo po zápase. Posledních dvacet minut Jablonec už šetřil nás i sebe," pokračuje Peřina.

Jablonecký trenér Radoslav Látal se v pohárovém duelu konečně dočkal první výhry v soutěžním zápase, po sedmi kolech FORTUNA:LIGY jsou totiž jeho svěřenci poslední s bilancí 0 výher, 4 remízy a 3 porážky. „Úkol jsme splnili. Mohli jsme rozhodnout už v prvním poločase, ale Drchal a další své šance nedali. Od pětadvacáté minuty do zbytku poločasu jsme zbytečně dlouho drželi míč a brzdili hru. Zrychlili jsme to až po poločase, kdy jsme dostali míče za obranu na rychlé brejky a tam jsme ten zápas rozhodli. Splnili jsme povinnost, máme z toho dobrý pocit. Jsem rád, že jsme taky dostali do hry Chramostu, protože už jsem zase někde četl, že ho chceme vyměnit, což není pravda. Dal dva góly, chytil se,“ řekl k utkání.

FK Admira Praha - FK Jablonec 1:5 (0:1)

Branky: 57. Burýšek - 6. a 62. Alegue, 47. a 48. Chramosta, 52. Tekijaški.

Fotbalisté Admiry neprožívají úplně podařený vstup do nové sezony ČFL. S bilancí dvou výher a tří porážek je jeden z hlavních favoritů soutěže dvanáctý a potřeboval by se nakopnout. "Pro nás je stěžejní zápas teď v neděli doma s Povltavskou. Proto se nám moc nehodil ve středu pohár, ale to se nedá nic dělat. Musíme zmobilizovat síly, abychom doma uspěli a brali tři body," má jasno František Peřina.