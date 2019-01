Nové Město - Než poprvé debutoval v dresu fotbalové Sparty, musel čekat 18 let a 214 dní. Jeho vysněný okamžik přišel s výročím dne vzniku samostatné republiky proti Kladnu.

Martin Zeman. | Foto: GetPhoto/Martin Salajka

Letenskému záložníkovi Martinu Zemanovi se tímto dnem splnil sen. V neděli na šestém ročníku galavečera neprofesionálního fotbalu přišlo další ocenění. Stal se nejlepším starším dorostencem země.

„Je to pro mě velká pocta, skoro se to vyrovná zisku stříbrných medailí z předloňského mistrovství Evropy sedmnáctek,“ říkal talentovaný fotbalista.

Vážně za svůj dosavadní největší úspěch považujete účast na Evropě sedmnáctek? Kam pak řadíte tento titul nejlepšího dorostence Česka?

Samozřejmě hodně vysoko, individuálních ocenění si velice vážím, ale stále převažuje větší radost z kolektivních výkonů. Nebýt spoluhráčů, nebyl bych ničím. Bez nich bych ničeho nedosáhl.

Vaše přítelkyně vám bezprostředně po udělení ceny něco pošeptala, prozradíte co?

(smích) Pogratulovala mi a řekla, že je na mě hrdá.

Ocenění vám předával předseda svazu Mokrý. Co vám říkal on?

Popřál mi v kariéře hodně štěstí a splnění všech mých snů.

A jaké jsou vaše sny?

Hrát stabilně za Spartu.

Zastáváte motto, že je prvořadé udělat si nejdřív jméno v tuzemské lize a až pak jít do zahraničí?

Tak. Nejdřív bych chtěl pravidelně nastupovat za A tým. A odchod do zahraničí by pak byla jen taková nadstavba.

Už jste měl nějaké zahraniční nabídky?

To jde mimo mě, za mě to řeší manažer.

Co jste si přál do nového roku? Tipuju, že se to bude týkat Sparty…

Týká. Abych zůstal v kádru. Proto udělám vše. Být ve Spartě je něco nádherného.

Trénujete s áčkem už tři měsíce, kdybyste měl jmenovat někoho, kdo vám předává nejvíc zkušeností, kdo by to byl?

Všichni celkově. Ve Spartě není špatného fotbalisty. Od každého se dá něco přiučit.

A je tam ze starších někdo, s kým si vyloženě rozumíte?

S Pavlem Horváthem a s Kájou Kiselem. S těmi nejvíc.