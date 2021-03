„Všechny tréninky máme venku. Nejsme hokejisti, abychom hráli pod střechou,“ říká v rozhovoru pro Deník Martin Třasák, kondiční trenér mužstva z Edenu. Mimochodem, teplotu měl prý naposledy na základní škole.

Dá se připravit na zápas ve velkém mrazu?

Sezona se posunula kvůli pandemii koronaviru a také kvůli Euru. Na mrazy se pořádně připravovat nedá, i když hráči trénují každý den i v extrémních teplotách.

Využíváte hřejivé masti?

Ano, existují různé hřejivé emulze, ale důležitější je spíš se správně rozcvičit v teple.

Může mráz ovlivnit výkon mužstva?

Není nic příjemného hrát zápas, když je venku minus patnáct. Hůř se s tím vyrovnávají hráči z teplejších krajin. Ti na to nejsou vůbec zvyklí, ale musím říci, že naši fotbalisté se se zimou srovnávají velmi dobře.

Hrozí v zimě víc křeče?

Ani ne. Ve hře v zimě nevidím velký problém. Samozřejmě po zápase je nutné dbát na regeneraci, při které hráči využívají i bazén s ledovou vodou. Vlezou do něj po pás a je dobré, aby tam pak vydrželi aspoň minutu.

Máte v týmu fotbalisty z Afriky. Jak ti snášejí mrazy?

Určitě zimu nemilují. Někteří u nás viděli sníh poprvé v životě. Není to pro ně jednoduché, ale zvládají to výborně. Musí si na to zvyknout, nic jiného jim nezbývá.

Je pro sportovní výkon horší zima, nebo vedro?

Těžko říci. Ve vedrech probíhá příprava. To je špatné pro hráče z muslimských zemí. Dodržují Ramadán a při půstu se nesmějí napít.