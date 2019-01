O body ve druhé lize si čtyřiadvacetiletý Roman Wermke nezahrál skoro půl roku, kdy byl kvůli svalovému zranění mimo hru. Dres českobudějovického Dynama na Střeleckém ostrově znovu oblékl v neděli proti Prostějovu. Přišel na hřiště na poslední půlhodinu za stavu 1:1 a stal se mužem zápasu – vítězný gól sám dal, na třetí pečetící pak nahrál Táborskému.

Roman Wermke byl v zápase Dynama s Prostějovem mužem dne. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jaký je to pocit být autorem vítězného gólu zápasu?

Je to krásný pocit. I když já měl obrovskou radost už jen z toho, že jsem se po tak dlouhé době konečně na hřiště dostal. Strašně moc jsem se na to těšil a samozřejmě jsem si taky přál dát gól. A jsem rád, že se mi to povedlo, byť mě teď mrzí, že jsem těch gólů nedal víc.



Je fakt, že docela solidní šance jste měl už předtím, než jste ten svůj gól dal…

Přesně tak. A hlavně ten centr, co jsem nahulil do vzduchu. Pak jsem ale řekl, že to nevadí, že stejně ten gól určitě dám.



Zmínil jste se, že jste šel za áčko po hodně dlouhé době. Kdy jste hrál naposledy?

Mistrák naposled v březnu. A potom dvě přípravná utkání, jinak mě ta noha do hry nepustila. Mám radost, že už jsem v pořádku a že mi trenér dal šanci.



Něco jste odehrál za juniorku. I to jste bral?

Rozhodně, každý zápas je dobrý. V tom prvním utkání jsem dokonce dal dva góly, přesto jsem se však dobře necítil. Další zápas v Teplicích nám sice nevyšel, já už se ale cítil dobře. Tak jsem se snažil, aby to viděl i trenér na tréninku, aby mi věřil a mohl mě tam dát.

S jakými zdravotní potížemi jste se vlastně potýkal?

Měl jsem natržený zadní stehenní sval, navíc se mi to nezhojilo úplně dobře, takže se to hrozně dlouho táhlo.



Na hřiště jste ve druhé půli šel za stavu 1:1, kdy váš tlak narůstal. S jakým úkolem vás tam trenér posílal? Napomoci ještě víc hosty zatlačit?

Chtěl jsem pomoci týmu a udělat pro něj všechno, co bude v mých silách. Nejlépe dát gól, anebo ho alespoň připravit. A nakonec se mi povedlo obojí (úsměv)…



Jak jste ty klíčové gólové situace viděl?

Při té mé trefě si úplně začátek celé akce nevybavuji, ale vím, že jsme to dostali do levé strany, odkud to Matěj Mršić napálil po zemi před bránu, já zavíral zadní tyč, kam ten míč letěl a vyplatilo se mi to.

A třetí gól, který jste pak připravil Ivo Táborskému?

Byl tam balon od stoperů po lajně na Jirku Kladrubského a já na něj řval, aby to necentroval, on mi dal po lajně a já už naslepo hledal někoho pod sebe, protože jsem tušil, že někdo tam bude nabíhat. Já to Táborovi dal trošku za nohu, tak jsem si říkal, že to asi bude mít hodně těžké, ale udělal to skvěle, ta jeho patička, to byla velká paráda!



Zvítězili jste i ve čtvrtém zápase v řadě. Je to příjemné, když takhle ideálně vyjde vstup do soutěže?

To jistě, nicméně se budeme muset soustředit na druhou část sezony, protože tu první jsme i loni měli úspěšnou, ta druhá se nám ale vůbec nevydařila. Nejdůležitější bude, aby nám ta úspěšná série teď vydržela co nejdéle.



Prostějov tady první půli držel krok, po přestávce se ale jeho hráči hodně zatáhli a možná, že vám to trošku ulehčili…

Já si myslím, že byli zalezlí celé utkání, pochválit je však musím za přechod do protiútoku, brejky mají velice dobré a rychlé. S tím jsme měli na začátku trošku problém. Což byla ale i naše vina, protože jsme dost kazili přihrávky. Po přestávce jsme ale podle mého názoru navázali na výborný výkon z utkání s Vlašimí.

Cítili jste, že vás podobně jako při utkání proti Vlašimi podporují i ochozy?

Určitě, bylo to super. Já už dlouho tady takovou atmosféru nezažil.



Hrajete hned v pátek televizní utkání v Brně. Pojedete se vám tam s maximálním možným ziskem dvanácti bodů v pohodě?

Já si myslím, že tam pojedeme jako na každé jiné utkání. A na hodně těžké utkání, protože Brno určitě bude patřit mezi adepty na účast v baráži o ligu.