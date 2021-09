Francouzský fotbalista Benjamin Mendy byl odjakživa známý jako svůdník a velký milovník žen. Jenže vždycky musíte znát hranice. A ty se fotbalistovi ve službách Manchesteru City nějak vymkly z rukou.

Podle policie Mendyho obvinily před nedávnem tři dívky ve věku kolem 17 let, které měl údajně znásilnit v období od loňského října do letošního srpna. Navíc v lednu se měl rovněž dopustit sexuálního napadení. Okamžitě tak následovalo zatčení a přesun do policejní cely, kde fotbalista strávil noc ve vazbě.

Benjamin Mendy is so heartless, how can he rape this small girl?? She’s only 17? pic.twitter.com/T1FFOcwPSl — nation⚡️ (@nation__01) September 5, 2021

Reakce Manchesteru? Velmi chladná. „Klub se odmítá vyjadřovat k celé události do skončení soudního konání,“ stálo v prohlášení mistra Anglie z uplynulé sezony. Mendyho poté navíc s okamžitou platností dočasně suspendovali.

A tak bez jakékoliv pomoci stanul před Královským soudem v Chesteru. Doufal ve vykoupení. Soudce mu ale jeho žádost o propuštění na kauci zamítl, což znamenalo pokračování ve vazební věznici.

„Mendyho rodina byla zničená zprávou, že musí zůstat za mřížemi. Očekávali, že ho soudce za přísných podmínek pustí domů na kauci,“ citovala média zdroj z blízkosti sedmadvacetiletého obránce.

Benjamin Mendy reveals his new house after his windows were smashed in. pic.twitter.com/6p61JElcFk — ? (@MufcRoy) August 31, 2021

Mendy dříve hrával za Marseille, válel rovněž v Monaku. Francouzský klub jej v roce 2017 prodal do City za rekordních 52 milionů liber (asi 1,5 miliardy korun). V Anglii nyní vydělává přes 2,5 milionu korun týdně. Ale ani ten nejdražší obhájce nestačil na vítězství v této právní bitvě.

Zranitelný vězeň

Další pořádné vystřízlivění prožil francouzský fotbalista při převozu do liverpoolské věznice. Když Mendy dorazil na místo, tak mu zaměstnanci oznámili, že ho kvůli jeho bezpečnosti umístí do VP křídla.

Jenže angličtina kdysi nejdražšího obránce světa je absolutně tragická a Mendy si myslel, že bude umístěn do VIP oddělení pro celebrity. Zkratka VP sice v překladu znamená „zranitelný vězeň“, tedy ten, který by neměl přicházet do styku s nejnebezpečnějšími případy, ale do jeho vytoužené VIP sekce to má hodně daleko.

Manchester City footballer Benjamin Mendy will remain in custody ahead of a potential trial on rape charges after a bail application was refused. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2021

„Bylo to pro něj kruté procitnutí, když uviděl celu a uvědomil si, co ho čeká. Nebyl šťastný, bude to pro něj velké vystřízlivění,“ uvedl zdroj britského deníku The Sun.

Doslova pád z fotbalového trávníku a milionového života až do věznice kategorie B, v britském vězeňském systému druhé nejpřísněji střežené. A v tomto „azylu“ pobude Mendy minimálně do 10. září, kdy jej čeká další důležitý soud.

Ať jej vyhraje či prohraje, jeho nálepka mistra světa dostane navždy nepříjemnou pachuť.