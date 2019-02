Moc práce neměl, v několika důležitých chvílích byl ale na místě a pro fotbalisty Sigmy zůstal nepřekonatelnou překážkou. Český brankář Tomáš Vaclík oslavil se Sevillou postup do skupinové fáze Evropské ligy po vítězství 3:0 v domácí odvětě. „Jsem rád, že jsme odehráli mnohem lepší zápas než v Olomouci. Sigma však zanechala ve Španělsku i u nás v Seville moc dobrý odkaz českého fotbalu,“ ocenil soupeře.

Před dvojzápasem jste řekl, že jste proti českému týmu ani hráči ještě nehrál. Jak jste si to tedy užil?

Moc, vždyť jsme postoupili a oba zápasy vyhráli. (usmívá se) I když v odvetě už jsem to tak ani nevnímal, asi to bylo tím, že jsem už za sebou měl první zápas a navíc jsme hráli doma. Jsem rád, že jsme to zvládli a splnili první cíl, který jsme si před sezonou vytyčili.

Odvetu jste zvládli s přehledem. Vnímáte to jako jednoznačný postup přes Sigmu?

Nakonec jo. Jsem rád, že jsme odehráli mnohem lepší zápas než v Olomouci. Na druhou stranu jsme aspoň díky tomu prvnímu utkání aspoň věděli, co nás teď čeká. I proto jsme nedopustili žádné drama.

Jenže se stopery jste si toho občas dovolili hodně, až to téměř zavánělo. Máte vůbec dovoleno odkopnout balon?

Ale jo, trenér nechce, abychom vzadu hráli na zbytečné riziko. V situacích, ve kterých jsme byli, se ale podle mě dalo hrát. Z tribuny to asi vypadalo hůř, že jsme čekali do poslední chvíle. My ale máme takovou kvalitu, že jsme schopni z toho vyjet.

Do největší olomoucké šance v odvetě se ve druhé půli dostal Hála, kterého jste skvěle vychytal. Jak jste celou situaci viděl?

Podle mě to Hális někomu prostrkával, spoluhráč na to nedosáhl, tak se nakonec dostal sám až přede mě. Já jsem se jen roztáhl a naštěstí mě trefil do kolene. Byla to první střela na bránu, jsem rád, že z toho nebyl gól.

Po zápase jste strávil dost času v olomoucké šatně. Co jste tam řešili tak dlouho?

S klukama jsme si povídali o všem možném. (usmívá se) Po dlouhé době jsem si kromě manželky a dcery mohl popovídat v češtině, tak jsme to probírali.

Jaký dojem na vás udělala Sigma?

Dobrý, fakt moc dobrý! Už jsem to říkal před týdnem, že Olomouc se mi líbila minulou sezonu. A letos raky hrají velice dobře, jen bohužel pro ně nemají výsledky, které by to potvrdily. Proti nám se prezentovali v obou utkáních moc dobře. Práce, kterou tam všichni dělají, v čele s trenérem Jílkem, jde vidět.

Některé olomoucké hráče znáte i z reprezentace. Ukázali, že do nároďáku patří?

Myslím, že jo. I všichni spoluhráči ze Sevilly mi říkali, že se jim spousta kluků fotbalově líbila. A taky byli velice dobře fyzicky připraveni, což dokázali v prvním zápase, kde nás honili po celých 90 minut a neodpadli. Jsou na tom skvěle, opravdu zanechali ve Španělsku i u nás v Seville moc dobrý odkaz českého fotbalu.

Kromě dvou nul proti Sigmě jste vychytal i hvězdy Villarrealu. Jste spokojen se začátkem nového angažmá?

Hlavně jsem rád, že jsme začátek zvládli. Jsme v Evropě a v lize máme čtyři body. Podle sebe to nehodnotím, těší mě, že máme výsledky i herní tvář. Pokračujeme v tom, co jsme nastolili.

To znamená pošesté vyhrát Evropskou ligu?

Historicky je to trochu dané, takže by si to asi všichni přáli, ale hlavním úkolem je dostat se do Champions League. Uvidíme, kterou cestou to půjde. Ať už coby vítěz Evropské ligy nebo tým z nejlepší čtverky ve španělské lize.

Jak se vám zamlouvá život v Seville?

Moc, opravdu hodně. Město je nádherné, to samé počasí. Klub je super, o fotbalu se nemusíme bavit. To jste asi všichni viděli, jaké to tady je. Jsme nadšení, po repre pauze navíc malá začne chodit do školky, takže se na to moc těšíme.

Jak si považujete toho, že chytáte v La Lize?

Jsem za to moc rád, ale odchytal jsem v lize jen dva zápasy. Takže bych ještě nemluvil o tom, že jsem se tady adaptoval nebo něco podobného. Musím v těch výkonech pokračovat dál, abych si nějakou pozici vybudoval. Nicméně toho, že si mě Sevilla vybrala, si samozřejmě vážím. Budu se snažit jí to splácet, aby si neřekli, že mají super mančaft, ale Vacloš jim to kazí.

Ve španělské lize vás v neděli čeká derby s Betisem. Jaká jsou vaše očekávání?

Neptal jsem se na to nikoho, ale slyšel jsem o tom hodně. Prý je to po El Clásiku jeden z největších zápasů ve Španělsku, atmosféra bude asi úžasná. Hrajeme venku a Betis má stadion pro 63 tisíc lidí, takže to určitě bude skvělé. Město se rozdělí na dvě části, nevraživost je hodně velká.