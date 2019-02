Nepovedené vystoupení Sparty na Slovácku se neobejde bez následků. Vedení klubu naštvali především karetní hříšníci Guélor Kanga a Eldar Civič. Oba za své zkraty vyfasovali červenou kartu a schytají to i na Letné.

Sparta sehrála na Slovácku bez nadsázky katastrofální zápas. Jinak se asi nazvat utkání, v němž neproměníte dva pokutové kopy a pro červené karty vám nedohrají zápas hned dva hráči, nazvat ani nedá.



Ačkoliv Sparta v Uherském Hradišti vedla po hodině hry díky brance Matěje Pulkraba 1:0, nakonec si do Prahy nevezla ani bod. Velkou měrou se pod blamáž podepsal zmíněný Kanga, který si nejprve vylámal zuby na slováckém gólmanovi Trmalovi při penaltě a v 78. minutě jej pak rozhodčí Příhoda po poradě s videorozhodčím za ruku v obličeji Zajíce poslal do sprch.



Jeho počin napodobil v 88. minutě Eldar Civič, to už za nerozhodného stavu 1:1. Bosenský fotbalista se do kabin poroučel po konfliktu s protihráčem, kdy jej poslal hlavičkou na trávník. Navíc následovala další penalta, s níž neměl Havlík problém a dostal Slovácko do vedení. To nevymazal ani Ristič, jenž v sedmé minutě nastavení kopl míč z penaltového puntíku nad brankovou konstrukci.

Zpět ale k červenajícím se hříšníkům. Civičovo vystoupení odsoudil hned po zápase trenér Ščasný, bez trestu se ale neobejde ani Kangův prohřešek. „"Přestože si myslíme, že vyloučení Kangy bylo docela přísné, padnou v případě obou červených karet podle interního řádu našeho klubu pokuty v maximální možné výši," řekl deníku Sport generální ředitel pražské Sparty František Čupr.



Ten také zmínil, že navzdory nezdarům není v ohrožení pozice kouče Ščasného. Pražský celek každopádně v zimním přestupovém období plánuje posílit, především z důvodu neodpovídající konkurence na některých místech v sestavě.