/ROZHOVOR/ Během silvestrovského derby nechyběl na hřišti ani jeho tradiční účastník Jaroslav Šilhavý. Reprezentační kouč se ve slávistických barvách podílel na remíze 5:5 v utkání veteránů nad 45 let. Kromě této události však samozřejmě přišla řeč i na nadcházející kvalifikaci o EURO.

Jaké bylo si po čase zase zahrát?

Bylo to těžké, jde o zase jiný pohyb. Párkrát jsme si o Vánocích fotbálek zahráli, ale spíš jsme byli na bruslích. Tohle derby je o setkání spoluhráčů a kamarádů, ať už ze Slavie či Sparty. A já jsem rád, že jsem se tohoto podniku mohl zase zúčastnit.

Jak hodnotíte taktiku Sparty? Zdálo se, že v první půli zaparkovala autobus ve stylu Mourinha.

Bylo to chytré. Nenadřeli se, čekali na naše chyby a dávali góly. Takže myslím, že to byla velmi dobrá taktika.

Vypadá to, že rok od roku je derby vyhecovanější, celky hodně omlazují. Je to na hřišti cítit?

Cítit je hlavně to, že nikdo nechce prohrát. Dnes byla remíza asi zasloužená. My jsme je dotáhli a dostali se do vedení, ale Sparta potom ještě vyrovnala. Ale tohle utkání je hlavně pro lidi, aby nás zase viděli. Kolik jsme přibrali a kdo se může hýbat. A také o možnosti se s nimi rozloučit a popřát jim do nového roku.



Co jste vy osobně v zimě stihl, co se týče fotbalu?

Viděl jsem hodně zápasů, ať na videu nebo živě. Mluvil jsem s hráči, chodil jsem na ligová utkání. To mi vždy zabralo celý víkend, ale bylo to alespoň bez nervů, což je celkem fajn. Teď už se to zase blíží, takže doufám, že kluci budou zdraví a ve formě, abychom do nového roku vykročili pravou nohou.

Co byste popřál českému fotbalu do následujícího roku?

Především bych chtěl poděkovat za minulý rok fanouškům, že nad námi nelámali hůl. Ukázalo se, že jsme konkurenceschopní v Evropě, ať už na reprezentační či klubové úrovni. Určitě bych popřál hodně gólů a hodně bodů. Hrajeme to pro lidi, takže věřím, že nám zůstanou věrní a že zvládneme kvalifikaci a postoupíme.

A máte přání i pro Slavii a Spartu?

Obě klubům to stejné, štěstí a zdraví. Jeden bez druhého, to by nebylo ono. Nebylo by derby, emoce a další věci, které k tomu patří.