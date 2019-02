/VIDEO/ Nejhůře odpískaná penalta v historii? Je to možné. Nasvědčuje tomu i posměch, jaký nyní sklízí „hříšník“ Raheem Sterling. Útočník Manchesteru City sice ve středečním duelu Ligy mistrů proti Šachtaru zařídil navýšení skóre na 2:0, jenže způsobem, jaký si rozhodně nepřál.

Nejvýstižněji incident okomentovali reportéři britské stanice BBC: „Co si pamatujeme, tak jde o vůbec prvního hráče, kterého zfauloval jeho vlastní palec.“

Co se vlastně stalo? Ve 24. minutě pronikal rychlonohý útočník po levém křídle do vápna soupeře. Úspěšně, před ním už byl pouze gólman Pjatov. Jasná záležitost? Kdeže!



Sterling při rovnání nohou zakopl o drn a svalil se, což maďarský arbitr Viktor Kassai vyhodnotil jako faul dobíhajícího Matvijenka. Nezviklali ho ani nevěřícně se smějící hosté či pobavený kouč City Pep Guardiola.

Z nařízeného pokutového kopu se Gabriel Jesus nemýlil. A reakce „faulovaného“? „Neviděl jsem to, chtěl jsem jen přehodit brankáře. Kontakt tam nebyl, takže se sudímu omlouvám,“ kál se.



Vzhledem k tomu, že domácí zvítězili 6:0, by jeden odvolaný gól nic nezměnil. To uznal i trenér Doněcku Paulo Fonseca, přesto dodal: „Absurdní! Mohl něco říct.“



Ukrajinský klub zůstává po vysoké porážce na Etihad Stadium se dvěma body poslední ve skupině, Citizens mají po třech výhrách v řadě nakročeno k postupu.