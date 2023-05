Fotbalisté Sparty ovládli derby 3:2, a nejspíš tak rozhodli o návratu titulu na Letnou po devíti letech. Někteří fanoušci Slavie porážku 2:3 gólem z penalty v nastavení neunesli a zdemolovali záchody v sektoru pro hosty. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík se za spoušť omluvil a vzniklou škodu uhradí.

Choreo slávistický fanoušků v derby se Spartou | Foto: CPA

Slávisté museli spolknout hořkou pilulku. Padli v derby s odvěkým rivalem a pravděpodobně přišli o šanci na mistrovský titul. Bitvu na Letné navíc rozhodla přísná penalta v nastaveném čase, kterou proměnil sparťanský kapitán Ladislav Krejčí.

Přestože se hosté zlobili, hlavní sudí Dalibor Černý vyhodnotil situaci správně. Skluz slávisty Igoha Ogbua na Awera Mabila v nastavení byl dobře posouzen jako faul za podražení. „Hráč ve skluzu nehrál míč a podrazil soupeře,“ vysvětil předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

Fenomén „sparťanské pentle“? Faul je faulem i v poslední minutě, milí slávisté

Slávisté poukazovali na dvojí metr, penalty se dožadovali dvakrát v první půli, v obou případech si ale rozhodčí počínali správně.

Fanoušci „sešívaných“ po sobě při odchodu tradičně uklidili tribunu a fotky s pytli plných odpadků vystavili na sociální sítě, aby šli ostatním příkladem. Jenže později se ukázalo, že ne všichni příznivci Slavie bolestivou porážku v derby unesli. Tribunu sice uklidili, ale zanechali za sebou spoušť na záchodech. Frustraci si vybili na dveřích, zdemolovali i další vybavení.

Na to reagoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který se za fanoušky omluvil. „Absolutně nepřijatelné chování. Jsme připraveni převzít úhradu škody a informoval jsem o tom vedení domácího klubu,“ napsal na Twitter. „Nic to nemění na tom, že chceme tvrdě postihovat viníky podobných situací – konkrétní jednotlivce, ale budeme i usilovat o lepší podmínky pro slušné fans jako celek.“

Odplata ze řádění v Edenu?

Mezi fanoušky pražských „S“ se hned strhla ostrá slovní přestřelka na sociálních sítích. Sparťané si slávisty dobírali, že nejsou ti nejslušnější fanoušci v Česku, jak jsou prezentováni. „Už kultivují to prostředí? Rád bych byl u toho, až to začne,“ rýpnul si do Slavie fanoušek Tomáš Verner.

Jenže sparťané si akorát naběhli. Jaksi totiž zapomněli, co provedli před rokem v Edenu. Tehdy na záchodech vyrvali nejen dveře, ale urvali i umyvadla. Oproti slávistům si počínali mnohem víc hulvátsky. Že by šlo o pomstu?