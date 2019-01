Alespoň poslední den roku přinesl sparťanským fanouškům trochu radosti. V tradičním Silvestrovském derby ve vršovickém Edenu fotbalisté nad 35 let porazili domácí Slavii 6:5. Gólem z penalty v poslední 50. minutě rozhodl nováček David Lafata. Sešívaným nestačil ani čtyřgólový příspěvek - stále aktivního ligového hráče - Rudolfa Skácela. Utkání veteránů nad 45 let skončilo nerozhodně 5:5. Hattrickem se blýskl slávista Luboš Kozel.

Letenští, jejichž výběr skládal manažer Jiří Novotný, navázali na loňské vítězství 9:4. Sparta si však ve 33. ročníku tradiční exhibice na konci roku připsala teprve osmou výhru. Zařídil ji nedávný kapitán, střelec a oblíbenec fanoušků Lafata, který při závěrečném příspěvku popřál klubu, aby z něj měli soupeři zase respekt. Tabulku FORTUNA:LIGY po podzimní části vévodí právě Slavia, před městským rivalem má náskok 17 bodů. Druhá Plzeň ztrácí čtyři body.

Ale aktuální statistiky v silvestrovských kláních neplatí, jde o setkání přátel, zábavu pro lidi a pěkný fotbal ve svátečním tempu. Spartě se vyplatilo, že angažovala do hlavního zápasu kanonýra Lafatu, který ještě stále kope v krajském přeboru za Olešník. Sparťanský útočník otevřel skóre ve čtvrté minutě. Za pět minut však vyrovnal Skácel, jenž nastupuje za Příbram.

„Pomohlo, že přišlo plno známých, ne to, že jsem stále aktivní hráč. Přece jen jsem se přes Vánoce flákal a teď toho na konci měl plné zuby,“ vyprávěl Skácel po těsné porážce novinářům v tréninkovém centru Slavie ve vršovickém Edenu.

V prvním poločase však dominovali hosté, jejichž hru režíroval další stále aktivní ligový hráč - Marek Matějovský z Mladé Boleslavi. Po jeho přihrávce nejprve zblízka doklepl míč do opuštěné branky Luděk Stracený a pak se prosadil Václav Koloušek. Matějovský se pak sám trefil ve 34. minutě, když zblízka s přehledem překonal gólmana Václava Wintera, jednoho ze tří nováčků ve slávistickém dresu. Vedle něj si premiéru v červenobílých barvách odbyli Jiří Bílek a Mario Lička.

Slávisté ovšem závěr zdramatizovali, sparťané se nechali ukolébat pohodlným vedením. Málem se jim přehodil to, co A-týmu v ligovém derby. Skácel totiž dvěma góly v 38. a 40. minutě snížil na 3:4 a pak nejhezčí brankou dne - krásným lobem - srovnal Ivo Ulich. Jenže vzápětí poslal Spartu znovu do vedení Koloušek, ve 48. minutě srovnal opět neudržitelný Skácel.

Sparťané však nakonec přestřelku zvládli. Lafata proměnil penaltu za tři rohy a upravil na konečných 6:5. „Sice jde jen o silvestrovské, ale stále o derby. Mělo náboj a my jsme ho vyhráli, sparťani tak musejí být spokojení,“ těšilo ho. Nejlepšími hráči letošního Silvestrovského derby byli vyhlášeni sparťan Koloušek a slávistický střelec Skácel.

Utkání veteránských gard bez vítěze

„Předskokany“ zmíněného střetnutí byli veteráni obou klubů. Loni se z výhry 2:1 radovala Slavia, letos duel skončil nerozhodně 5:5. Zazářil Luboš Kozel: někdejší nepostradatelný článek prvoligové slávistické obrany zaznamenal tři branky, z toho dvě z penalt.

„Určený jsem na ně nebyl, tak do detailů jsme nešli,“ prohlásil. „Jen jsme nemohli najít nikoho, kdo by si je vzal na starost, tak zbyly na mě. Škoda, že se nevyhrálo.“

Do utkání nastoupil v červenobílém dresu také Jaroslav Šilhavý, současný trenér národního týmu. Bývalý řízný bek Slavie soupeře nešetřil - Marka Trvala například srazil ukázkovým skluzem. „Mára měl dostat žlutou za simulování,“ smál se. „Byli jsme domluvení – jako zamlada.“

Několika slovy se dostal i k uplynulému roku. „Chci poděkovat fanouškům, že nad námi nezlomili hůl. Ať už šlo o reprezentaci nebo kluby, ukázali jsme, že jsme konkurenceschopní jak na obou úrovních.“

A přání reprezentačního kouče do roku 2019? „Z fotbalového hlediska si přeju hodně bodů. Hrajeme pro lidi, takže věřím, že kvalifikaci zvládneme a postoupíme. Slavii a Spartě bych pak popřál to samé: zdraví, štěstí. Pokud by byl jeden tým bez druhého, nebylo by to ono,“ uzavřel Šilhavý.

Letos nastoupily oba týmy poprvé se sedmi hráči v poli. V rudém dresu nastoupil třeba nový asistent klubového áčka Michal Horňák či trenér gólmanů Daniel Zítka, který však hrál v poli a dal dokonce gól. Branku totiž hájil Jaromír Blažek.

Silvestrovské derby Slavia - Sparta

33. Silvestrovské fotbalové derby internacionálů - hráči nad 35 let (2x25 min., bilance po utkání 21-4-8):

Slavia Praha - Sparta Praha 5:6 (1:3)

Branky: 9., 38. z pen., 40. a 48. Rudolf Skácel, 41. Ivo Ulich - 4. a 50. z pen. David Lafata, 24. a 41. Václav Koloušek, 15. Luděk Stracený, 34. Marek Matějovský.

Slavia: Václav Winter - Jiří Bílek, Jaroslav Černý, Lukáš Došek, Tomáš Hrdlička, Tomáš Hunal, Martin Hyský, David Kalivoda, Mario Lička, Martin Müller, Tomáš Pešír, Karel Piták, Rudolf Skácel, Ivo Ulich.

Sparta:David Bičík - Tomáš Čížek, Jan Flachbart, Milan Fukal, Tomáš Hübschman, Tomáš Jun, Václav Koloušek, David Lafata, Marek Matějovský, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Lukáš Zelenka, Radek Šírl.

16. Silvestrovské fotbalové derby veteránů - hráči nad 45 let (2x20 min., bilance po utkání 6-8-2):

Slavia Praha - Sparta Praha 5:5 (2:4)

Branky: 12., 34. obě z pen. a 37. Luboš Kozel, 22. Jiří Jeslínek, 16. Pavel Řehák - 1. Marek Trval, 6. Petr Vrabec, 15. Daniel Zítka, 17. Václav Budka z pen., 38. Marek Kincl.

Slavia: Petr Bureš - Roman Janoušek, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Luboš Kozel, Pavel Kuka, Jan Mareš, Pavel Medynský, Pavel Řehák, Jaroslav Šilhavý, Milan Šimůnek, František Veselý, Luboš Zákostelský.

Sparta: Jaromír Blažek - Aleš Bažant, Miloslav Denk, Michal Horňák, Josef Jarolím, Marek Kincl, Vratislav Lokvenc, Richard Margolius, Marek Trval, Petr Vrabec, Daniel Zítka, Václav Budka.