Lidé ze všech koutů republiky (včetně dětí) přijeli do Prahy vyzvídat. Řeč přišla na rituály, sny i nominaci. A protože se akce konala v pivovaru, rozebíraly se oslavy.„Fanoušky zajímají spíš ty běžné věci, příhody, hráči. Novináři jsou profesionálnější, jdou víc po problémech,“ řekl 58letý trenér.

O rituálech

„Neskáču po jedné noze, nelíbám trávu, nenosím pořád stejný svetr. Jen někdy mám třeba obrázek nebo náramek od vnoučat.“

Messi, nebo Ronaldo?

„Teď jsem na to odpovídal dětem na kempu. Myslím, že jsem řekl Messi. Ale oba jsou nepostradatelní. Bral bych je, kdyby to šlo.“

O nominaci na Euro

„Základ bude stejný. A pak uvidíme, kdo si o to řekne výkony na hřišti. Ve stejný čas bude hrát jednadvacítka kvalifikaci. Tak se rozhodneme… Protože u mladých by bylo lepší, kdyby hráli a vykopali postup na Euro.“

O nominaci Hložka

„Je to velké téma. Velký talent. Když bude pokračovat, tak nominace přijde.“

Součkův přestup

„Teď mi od Tomáše přišla smska. O něj nemám strach. Je to poctivý kluk. Zůstane, jaký je, ustojí to. A hlavně nám pomůže.“

Nejslabší místo v týmu

„To je tedy záludná otázka. V minulosti jsme bojovali se středním obráncem. A chybí křídla, naopak střed máme silný. A najednou se rozstříleli útočníci. Pekhart, Škoda.“

O radách od kolegů

„Diskutuji s mnoha lidmi. Uznávám Karla Brücknera a řadu věcí jsme probírali. Ale jinak zásadní věci řešíme jen uvnitř týmu. A hlavní slovo mám stejně já. To víte, nadávat někomu, že to a to vymyslel špatně, je blbé.“

O zelených dresech

„Je to zvláštní barva. Vím, že fanoušci mají radši klasickou červenou. Pamatuju si na Portugalsko a Euro v roce 2004. Červená na stadionu, v ulicích. Nádhera.“

O pivu a hospodách

„Za mých mladých let to bylo bouřlivější. Neexistovalo, že by se nešlo do hospody. Teď je to jiné.“

Reprezentační akce

„Jednou jsme si sedli, to byl první večer na prvním srazu před Slovenskem. Decentně. Hráči si dali jedno dvě piva. Po postupu trochu víc.“

O největším úspěchu

„Skvělé byly tituly s Libercem i Slavií. Ale postup na Euro je o kousek víc. Je to reprezentace.“

O snu před Eurem

„První místo.“ (smích)