Madrid (Od zvláštního zpravodaje Deníku) Středopolař Viktorie Plzeň Patrik Hrošovský patří ke svátečním střelcům. V české lize se za 12 zápasů trefil jen jednou. Druhý gól v probíhající sezoně vstřelil v úterý na hřišti Realu Madrid při utkání Ligy mistrů.

Hrošovského trefa na bod nestačila, protože Viktoria prohrála 1:2. „Moc gólů nedávám a teď jsem se trefil zrovna na Realu. A to jsem mohl dát ještě jednu branku,“ říkal Hrošovský.

Souhlasíte, že vaše první šance ze 44. minuty byla větší než ta, po níž padl gól?

Ano, ta byla stoprocentní. Ještě že končil poločas, protože pak jsem si to v kabině mohl v klidu probrat v hlavě.

Co se vám honilo hlavou?

Že to není normální a… Ale to radši nebudu říkat do novin (směje se).

Vyslechl jste si za to kritiku od trenéra?

Nemluvil konkrétně ke mně, protože jsme měli další šance. Škoda, že jsme je neproměnili.

Bylo složité sebrat se psychicky po takové zahozené možnosti?

Jednoduché to není, ale naštěstí byla přestávka a stihli jsme se zkonsolidovat. Real měl skvělý vstup do druhé půle, ale i my jsme si vytvořili nějaké příležitosti.

Chtěl jste si při gólu navést míč do pravé strany a vystřelit po zemi?

Ve středu hřiště jsem si narazil balon a viděl jsem, že obránce vystoupil proti mně, tak jsem se snažil vystřelit kolem něho k tyči.