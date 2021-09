A výsledek?

Jen se štěstím Messi po hrůzostrašném zákroku na levou nohu neutrpěl zlomeninu, která by šestinásobného vítěze ankety Zlatý míč výrazně přiblížila ke konci kariéry.

Hlavní sudí utkání González Cabrera nakonec po přezkoumání VARu udělil Martinezovi červenou kartu.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.