Vezměme to od začátku. Hašek už na podzim sondoval možnost odchodu do ciziny. Angažmá v jeho mateřském (trápícím se) klubu ho nenaplňovalo. Chtěl do Ameriky, mluvilo se o zájmu Ferencvárose Budapešť. „Má na to, aby se o něj zajímaly lepší kluby,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický. V překladu za hráče bychom chtěli víc peněz.

Člen širšího kádru reprezentace pak i kvůli třenicím s funkcionáři neodjel na zimní soustředění nedorazil na letiště. „Pohrdá klubem, jeho vedením, trenéry, spoluhráči i fanoušky,“ vzkázali představitelé Sparty. Následovalo přeřazení do rezervy a hráč nakonec sám podal výpověď. Rok a tři měsíce předtím, než mu na Letné měla vypršet smlouva.

Hráč mlčí, Sparta ne

Hašek naposledy s novináři mluvil po prosincovém zápase s Mladou Boleslaví. Od té doby nic ani jeho agent Orhan Dumanjič nebyl sdílný. Naopak Sparta neváhala, Rosický se do odchovance pořádně opřel. Několikrát, naposledy v O2 TV Sport: „Nevidím šanci na dohodu.“

Abyste to pochopili 24letý záložník je od výpovědi volným hráčem. Jenže letenský klub se pochopitelně brání případ rozsekne až rozhodčí soud. Stovky papírů, posudky… „Každý spor má svá specifika,“ upozornila Markéta Vochoska Haindlová, šéfka České asociace fotbalových hráčů, která Haška zastupuje.

Nedávno experti přisoudili Slavii deset milionů v podobném případu, kdy z Edenu do Plzně prchl Pavel Bucha. Půjde o precedens? Těžko říct. Sparta podle neoficiálních informací žaluje Haška o více než padesát milionů korun. Ať už se to zdá přehnané, nebo ne fotbalista se svým jednáním dostal do kleští. A je úplně jedno, že si od ledna nekopl do míče.

Není to zaměstnanec

Při výpočtu přiřčené kompenzace hraje roli jen to, kolik klub do hráče „investoval“. Sparta neprozradila, za kolik jej z Bohemians vykoupila, ale mluvilo se o sumě blížící se pěti milionům. Připočtěte předešlou výchovu… Spartě hraje do karet současná legislativa hráči mají status OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Občas se proti tomu někdo ozve, nicméně tlak na změnu nikdy nebyl dostatečně velký.

„Se zavedením zaměstnaneckých poměrů by pozice hráčů obrovským způsobem zesílila,“ sdělila Haindlová s tím, že kluby už by si potom nedovolily k hráčům přistupovat jako doteď.

Vraťme se ale znovu k Haškovi. Pokud by jej chránil zákoník práce, tak by nastalá situace zřejmě vypadala jinak. Sparta by třeba těžko zdůvodňovala, proč jej trestá za to, že si hledá jiné angažmá. Na druhou stranu, tlak od fotbalistů nikdy nepřišel proto, že výhodou OSVČ jsou daně a odvody. „Obě varianty mají své výhody i nevýhody,“ reagoval uznávaný právník Zdeněk Tomíček, který nedávno začal podnikat ve fotbale.

Změna agenta

Příklad Hašek ukazuje i to, jak jsou někteří fotbalisté životně závislí na manažerech. Když jdete nahoru, jsou vidět a radí první poslední. Když jdete dolů, žadoníte o pomoc. Marně.

Asi nikdo vám nepoví, co přesně se v trojúhelníku Sparta Hašek Dumanjič stalo. Ovšem podle zdrojů blízkých Spartě byl agent s bosenskými kořeny tím, kdo našeptával hráči, aby stůj co stůj odešel. A stejně tak mu prý nedoporučil podepsat kontrakt v Izraeli. Najednou je talentovaný fotbalista bez práce, přišla koronavirová pandemie a zájemci nikde.

Co s tím? Hašek na jaře změnil agenta (pomáhá mu agentura, která zastupuje i obletovanou anglickou hvězdu Dele Alliho), leč pořád se nad ním vznáší Damoklův meč v po-době onoho řízení před fotbalovým soudem. Nicméně jak upozorňuje expert přes advokátní služby, možná je tu šance. Na případné kompenzaci Spartě by se prý měl podílet i agent.

Směšná pojistka

„Případná vymahatelnost za špatnou radu je však velmi složitá. Soudní pře jsou nejen zdlouhavé, ale také finančně náročné. Pokud je manažer opravdový profesionál, najde cestu, jak možné pochybení urovnat mimosoudně,“ řekl Tomíček ze společnosti FHS Exclusive Agents.

Navíc tu vyvstává jedna potíž agenti jsou sice pojištěni na riziko své práce, ale rodiče o tom vesměs nevědí, hráči jakbysmet. Navrch minimální částka (2 miliony korun) je vzhledem k obnosům ve fotbale až směšná. „O navýšení jsme zatím nejednali,“ uvedl Jan Pauly, generální sekretář fotbalové asociace. „Hráči by měli znát svá práva a předpisy,“ dodal.

Právě proto je důležité, komu fotbalisté svěří svou budoucnost. „Někdy se zapomíná, že hráč je klient a agent poskytovatel služby. Naštěstí bych řekl, že konkurencí a díky největším agenturám se neprofesionální prvky z českého fotbalu pomalu vytrácejí,“ uzavřel Tomíček.

Hašek už své kroky nezmění. Teď musí doufat, že půjde otočit list.