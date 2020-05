„Pokud zůstanu ve Zlíně, bude mi samozřejmě chybět. Na druhé straně si myslím, že to pro něj byl dobrý krok,“ je přesvědčený útočník Fastavu.

Kamarádovi angažmá v jiném moravském klubu přeje. V kontaktu s Freibergsem zůstává dál.

„My si stále jednou v týdnu zavoláme. Mluvíme o spoustě věcí, hovor vždycky trvá minimálně dvacet minut,“ přiznává s úsměvem šestadvacetiletý fotbalista.

Bývalý hráč Liepaje a Rigy tak zůstal v Baťově městě osamocený. Ve Zlíně mu nyní schází především manželka, která je nyní v Lotyšsku. „Chybí mi celá moje rodina a domovské město,“ přiznává.

Dění v jedné z pobaltských zemí ale samozřejmě bedlivě sleduje. Pandemie koronaviru se nevyhnula ani bývalé sovětské svazové republice.

„Situace v Lotyšsku je ještě lepší než v Česku, protože v současné době máme nakažených jen 850 lidí. Samozřejmě je to hlavně tím, že jsme menší země,“ uvědomuje si.

I když počet zemřelých s covid-19 není tak velký, jak se očekávalo, zůstává Ikaunieks dál obezřetný. Bývalý kanonýr Jihlavy a Jablonce, odkud ve Zlíně hostuje, dodržuje všechna nařízení.

„Situace samozřejmě není ideální. V boji s virem ale musíme zůstat silní a dělat to, co říkají lékaři a další odborníci,“ prohlásil.

Pánikovy metody se mi líbí

Známý forvard je nyní hlavně rád, že už může být na hřišti a trénovat společně s týmem. Improvizovaný režim mu až tolik nevadí. I když by se samozřejmě rád připravoval se všemi spoluhráči najednou a bez omezení.

Pro Ikauniekse, které zatím odehrál v dresu Fastavu pouhých osm minut, je hlavní, že se dal zdravotně konečně do kupy a je připravený rvát se za Zlín. „Teď jsem v pořádku. Každý týden se cítím silnější a silnější,“ říká odhodlaně.

Lotyšský fotbalista chce dokázat staronovému trenérovi Páníkovi, že mužstvu má co dát. Spolupráci se zkušeným koučem si zatím pochvaluje.

„Vím, že tady ve Zlíně trénoval už předtím a s mužstvem dosahoval velmi dobrých výsledků. Stejné to bylo také v Baníku. Nyní, když jsem ho mohl poznat trochu blíž, si myslím, že bude dobrý nejen pro tým, ale i pro mě. Jeho tréninkové metody se mi líbí,“ pochvaluje si.

Jedna ze zimních zahraničních posil Fastavu věří, že se letošní ročník FORTUNA:LIGY dohraje.

„Opravdu doufám, že se situace zlepší a že se soutěž restartuje. Pak budeme zase moci dělat to, co máme rádi a co nás živí,“ přeje si.

Co dál? Variant je víc

Zpestřením dlouhé pauzy byl pro všechny ševce páteční virtuální charitativní zápas proti Slovácku. Derby skončilo divokou remízou 5:5 a výtěžek z akce šel na podporu krajských nemocnic ve Zlíně a v Uherském Hradišti.

„Je dobře, že lidé ani v těchto dnech nemyslí jenom na sebe, ale pomáhají i ostatním. Pokud je to možné, vždycky rád pomohu,“ říká.

Ikaunieks zatím neví, zda bude na Letné pokračovat i v příští sezoně. Variant je zase víc.

Šestadvacetiletý Lotyš má totiž ještě rok smlouvu v Jablonci, záleží hlavně na zájmu Fastavu i dalších klubů. Ve hře je také návrat do rodné země.

„V tuto chvíli nevím, co se mnou v létě bude. Důležité bude především stanovisko Zlína, zda bude dál o mě stát, nebo ne,“ dodává.