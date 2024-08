Jejich oblíbence čeká poslední krok v boji o postup do Ligy mistrů, zápas pražské Slavie s francouzským Lille ale doprovázejí zmatky. Na poslední chvíli se mění způsob distribuce lístků pro české fanoušky i rozdělení toalet v sektoru hostů na stadionu ve Valenciennes. „Nejsou tady úplně zvyklí na to, že by se tady hrála Liga mistrů. Je to pro ně trošku šok, musí se popasovat s takhle velkou věcí, kterou nikdy nehráli,“ vysvětluje Martin Benda, který má ve Slavii na starost komunikaci s fanoušky.

Nadcházející soupeř pražské Slavie hraje svoje domácí zápasy dočasně v azylu městečka Valenciennes, které je co do počtu obyvatel srovnatelné třeba s Mladou Boleslaví.

Důvod je jednoduchý – stadion v Lille se ještě nestihl připravit po nedávno skončených olympijských hrách. Už kvůli tomu, že se hraje v jiném městě, ale vznikají zmatky.

Fanoušci fotbalové Slavie jsou z předchozích výjezdů zvyklí, že si u svého milovaného klubu zakoupí voucher, na základě něhož pak dostanou v online podobě vstupenky na utkání. Ve Francii je ale všechno na poslední chvíli jinak. Příznivci sešívaných si musí lístky osobně vyzvednout na parkovišti, odkud je to ještě asi půl hodiny chůze na stadion.

To se fanouškům pochopitelně nelíbí. „To je horší jak někde v Prištině,“ rozčiloval se na síti X jeden z příznivců pražského klubu.

Nejedná se ale o opatření, které by učinili Francouzi jen proti Čechům. „Není to tak, že by to tak chtělo Lille, ale je to kvůli místní polici, která si to vyžádala už na zápas s Fenerbahce. Je to nestandardní, za všechny výjezdy v Lize mistrů i Evropské lise jsme se s tím nesetkali,“ prozradil Benda.

Fanoušky na sítích zaskočila také informace o zázemí na stadionu. Zpřístupněn bude horní sektor ohraničený sítí, ale občerstvení a toalety budou k dispozici pouze v přízemí. Na celém stadionu bude ke koupi jen nealkoholické pivo a dámy navíc budou muset využít přistavené mobilní záchody.

„Člověk by si myslel, že stadiony, kde se hraje play-off Ligy mistrů by měly mít nějaké odpovídající zázemí,“ divila se na X jedna z komentujících. Neobvyklé řešení má ovšem svoje vysvětlení.

„Mají tu toalety pro dámy a pro muže, jsou ale postavené nešťastně hned vedle sebe a nejsou označené, takže by hrozilo, že páni budou chodit na dámy. Proto bude jednodušší vybookovat celé toalety pro muže a dámám přistavit mobilní toalety, aby to bylo přehlednější. Je to asi lepší, nebylo by tam žádné soukromí,“ popsal za Slavii Benda.

Kombinace Letné a Edenu

Kromě těchto drobných zádrhelů je podle něj pro české fanoušky, kterých se očekává mezi třemi a čtyřmi stovkami, jinak všechno připravené. „Máme meeting point v centru, takže fanoušci tam budou moct spolu pobýt a pak jít pochodem na stadion,“ nastínil zástupce pražského klubu.

„Valenciennes je jinak příjemné maloměsto. Je pohostinné, člověk by ho asi normálně nenavštívil. Díky fotbalu se sem ale dostane. Je to tady moc pěkné, všude zeleň a stadion je taky pěkný na to, že hrají třetí ligu. Je tam jen pár nedodělků. Je to dvoupatrové, je to trošku jako Letná, ale střechou to spíš připomíná Eden. Trošku to kombinuje oba tyhle stadiony,“ popsal Benda z Francie.

Právě na stadionu, který pojme přes 25 tisíc diváků, vykročí Slavia za svým snem v podobě základní fáze Ligy mistrů. Úvodní výkop je naplánovaný na úterní devátou hodinu, odveta se pak odehraje v Praze příští středu ve stejný čas.