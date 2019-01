/ROZHOVOR/ Dlouhá léta zachraňoval David Lafata svými góly Spartě kůži. Po konci profesionální kariéry si nyní opět oblékl rudý dres při tradičním silvestrovském derby. Ve své premiéře v zápase pro hráče od 35 let navázal tam, kde skončil. V poslední minutě proměnil penaltu a rozhodl o sparťanské výhře 6:5.

Jak jste si svou premiéru užil?

Moc se mi líbila. Zápas měl náboj, přišlo hodně lidí a vyhráli jsme. Potkal jsem se se spoustou kluků, které už jsem chvíli neviděl. Takže myslím, že je to hezká tradice a jsem rád, že mě klub pozval.

Jaká je teď náplň vašich dní?

Hodně trénuji s dětmi, jsem tam pro ně a snad je to baví. Také si zahraji si za Olešník. A občas nějaký hon, nějaká čekaná. Naposledy se mi podařilo skolit divočáka, který měl 25 kilo.

Berete své působení u dětí i jako odrazový můstek k budoucí trenérské kariéře?

Určitě ne. Sice se říká nikdy neříkej nikdy, ale já žádnou takovou ambici, že bych trénoval dospělé, nemám. Tohle mě momentálně absolutně naplňuje.

Sledoval jste během podzimu i působení svého bývalého klubu Jablonce v Evropské lize?

Určitě. I když Sparta nám moc radosti neudělala, tak jablonečtí fanoušci s tímto rokem mohou být spokojení. Škoda, že asi trochu doplatil na nováčkovskou daň v pohárech, protože odehrál skvělé zápasy. Ale klobouk dolů před nimi.

Samostatným tématem je Sparta. Co jí přejete do příštího roku a jak celkově hodnotíte její situaci?

Určitě aby byl lepší, než tento končící. Hlavně, aby Sparta zase budila u soupeřů takový respekt, jaký by měla. Je tam dost lidí na to, aby si to vyhodnotili.

Myslíte, že klubu může pomoci nástup Tomáše Rosického na post sportovního ředitele?

Na Spartě nejsem, takže nevím, jaké má nebo nemá pravomoci a jak to tam mají rozdělené. Můžeme jen věřit, že to Tomáš trochu změní. Ale už je tam rok a zatím se nezměnilo nic. Tak doufejme, že už se to někam pohne.