Schválně: vzpomenete si na proslulý seriál Okresní přebor? Herec Jakub Kohák (alias Kája) tam vystupuje jako gólman a jednou si vyprosí zahrávání penalty. Akorát selže. Tahle scéna s míčem Roteiro vždy rozesměje také Jaroslava Bílka. Skutečného brankáře z „pralesa“.

A co je hlavní specialistu, který ne že by penalty chytal, ale on je kope. A dobře! „Nikoho jiného na ně nepouštím,“ usmívá se 36letý fotbalista, jenž obléká dres Sportingu Mladá Boleslav. Během třinácti sezon stihl odehrát v dresu nejmladšího klubu na Mladoboleslavsku 285 zápasů. A za tu dobu, coby brankář, dal už 25 gólů. Gólový účet letošní sezony otevřel už i letos.

Bílek v mládí hrával v útoku, a to až do žákovského věku. „Pak jsem dostal mononukleózu a s fotbalem jsem musel na nějaký čas skončit. Dost jsem přibral a po návratu na trávník se mi nechtělo už moc běhat, tak jsem si vlezl do branky,“ popisuje svoji cestu mezi tyče.

Ofenzivní choutky si vynahrazuje právě při penaltách. Mimochodem, jedinkrát selhal. „Je to asi šest let zpátky, kdy jsem to proti Bělé pod Bezdězem kopnul špatně. Na poslední chvíli jsem si rozmyslel stranu a Jarda Verner mě vychytal,“ vzpomíná brankář s typickou postavou pralesního kopáče.

Jednoduchý recept

Jeho recept na úspěšný pokutový kop je jednoduchý. „Mám jedno místo a do něj to kopu. Na každém tréninku si jich deset nanečisto zkusím,“ říká s tím, že úspěšné kopání penalt není žádná věda. Paradoxně ale díky vědě. „Asi před deseti lety se mi dostal do ruky článek, kde vědci zkoumali deset tisíc penalt ze všech možných soutěží. A vyšlo jim, že v osmdesáti procentech skočí brankář na jednu stranu. Tak to celou dobu kopu na tu druhou,“ směje se Bílek.

Soupeři zbystřili… Jenže mají smůlu. „Samozřejmě vám neřeknu, která to je, ale je k tomu i jednoduché fyziologické vysvětlení. A pozoruji to i na sobě. Také většinou skáču tam, kam většina,“ hlásí boleslavský brankář a dodává: „Když ale kopnete míč dobře, tak si brankář může skákat, jak chce.“

Se samotným chytáním penalt je na tom už hůř: „Popravdě už si nepamatuji, kdy jsem nějakou pecku chytil. Dva roky zpátky šel kopat v Mukařově proti mně můj kamarád brankář Jirka Bíbrlík a přestřelil. Ale vyloženě chycená penalta, to už bude vousatá historie.“