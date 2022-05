Buffon should retire to protect his legacy pic.twitter.com/GUFLJsRuGI — Ibrahim ? (@stopthatdegea) April 25, 2022

Veterán Buffon vyběhl mimo vápno, aby levačkou rozehrál, jenže neposedná mičuda se mu sklouzla po kopačce. Pro dotírajícího útočníka tak nebyl problém skórovat do prázdné branky a zvýšit na 2:0. Tahle trefa po hrůzostrašné minele Buffona byla nakonec vítězná. Parma prohrála 1:2 a na výhru čeká už tři zápasy.

Ikona Juventusu, se kterým slavila deset italských titulů, se okamžitě stala terčem škarohlídů na sociálních sítích. Podle mnohých fanoušků by měl Buffon už zahodit brankářské rukavice do popelnice a ukončit kariéru. Takhle si jen zahrává se svým jménem.

Mistr světa si ale z toho těžkou hlavu nedělá. Při loňském návratu do mateřského klubu po 26 letech podepsal s Parnou dvouletou smlouvu. Chytat na profesionální úrovni by tak měl ještě v šestačtyřiceti. Snem Buffona je dostat Parmu, se kterou před 23 lety vyhrál Pohár UEFA, zpátky do nejvyšší soutěže.