Devatenáctiletý mladík dorážkou zblízka pomohl skolit mateřský klub, který se jeho služeb před lety dobrovolně vzdal.

„Beru to jako takové zadostiučinění, protože jsem ze Slovácka musel odejít, i když jsem nechtěl. Nakonec mi to pomohlo a tohle je taková hezká odměna,“ říká rodák z Uherského Hradiště, který první trefu v nejvyšší soutěži nijak neslavil, protože hned po nedělním dopoledním tréninku zamířil domů na Moravu, kde ho na střední škole v Březové čeká v pondělí a v úterý maturita.

Jaké to je patřit mezi ligové střelce?

Je to úžasný pocit. Byla to velká euforie. Po těch pár startech jsem nad tím začal trochu přemýšlet a jsem moc rád, že se mi to podařilo takhle brzy. Ale největší zásluhu na tom má Tomáš Malinský, byl to jeho gól.

Vyjde vás první branka v nejvyšší soutěži draho?

Tak, jak pro koho asi. Pro mě to drahé není, protože to za to stojí. Je to zážitek na celý život. Bude to kolem pěti tisíc a půjčovat si na to snad muset nebudu. (smích)

Co vám na gól říkali spoluhráči? Přijal jste hodně gratulací?

Ohlasy byly krásné. Díky vítězství jsem si to mohl užít naplno. Spoluhráči se smáli, že jsem to musel dát na dva dotyky. Já jsem chtěl zvolit jistotu a dal jsem si záležet. Gratulací bylo hodně, za to jsem rád a moc si toho vážím.

Berete zápasy se Slováckem pořád hodně prestižně?

První zápas v poháru, kdy jsem proti Slovácku nastoupil poprvé, jsem to v hlavě měl a bral to velice prestižně, ale teď podruhé už jsem to tak nevnímal. Byl to jako každý další důležitý zápas.

Jak se vám hrálo před skoro prázdnými tribunami?

Je to určitě rozdíl, ale nevadí mi to. Hraje se mi pořád stejně. A navíc všichni, co se na zápas dostali, vytvořili krásnou atmosféru, takže už se to začíná pomalu blížit normálu, za což lidem moc děkujeme.

Co říkáte na utkání? Nebylo až zbytečně vyhrocené?

I když jsme prohrávali, věřili jsme, že to zvládneme otočit, což se nám naštěstí povedlo. Je to pro nás velice důležitý výsledek. Věci okolo nevnímám, ani je neřeším.

Na jaře dostáváte od trenéra dost příležitostí. Vnímáte, že se vaše pozice v týmu zlepšila?

Za každou šanci, kterou dostanu, jsem moc rád. Snažím se vždycky ukázat co nejvíc a pomoct klukům. Myslím si, že se pořád pomalu zlepšuji. Se všemi v týmu si výborně rozumím. Snad to tak bude i nadále.

Slovan je v tabulce už čtvrtý. Jak moc bude těžké pozici v elitní šestce udržet?

Máme to skvěle rozehrané. Teď nás čeká velmi důležitý zápas s Jabloncem, kde budeme chtít uspět a posunout se na třetí místo. Když budeme hrát jako tým a pracovat jeden za druhého, určitě máme šanci. Udržet se v elitní šestce ale bude těžké, přesto myslím, že máme kvalitu na to tam zůstat. Věřím, že to zvládneme.