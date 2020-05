„Vedení Plzně pracuje správně,“ reagoval Jakub Brabec, plzeňský kapitán a odchovanec Sparty, v rozhovoru pro Deník na otázku, co říká tomu, že klub v koronavirové pauze podepsal tři nové hráče. Mezi nimi i dalšího bývalého sparťana Matěje Hybše, který aktuální sezonu dohrává v Liberci.

V současném kádru plzeňské Viktorie najdeme několik hráčů se sparťanskou minulostí. Post levého obránce má pořád pevně pod palcem David Limberský, který nejspíš bude pokračovat i v příští sezoně, byť podepsáno zatím nic není.

„Obdivuju ho, co dokáže v tomhle věku… Pro mě je to obrovská ikona a pořád nejlepší bek v lize,“ vysekl Limberskému poklonu v nedávném rozhovoru pro Deník útočník belgických Brugg Michael Krmenčík.

I Roman Hubník, další opora západočeské defenzivy, prošel Spartou. Strávil tam rok mezi zahraničními angažmá v Moskvě a v Berlíně. Dokonce se částečně podílel na posledním mistrovském titulu Sparty v sezoně 2009/2010, během níž odešel do bundesligy.

„Titul se Spartou mám jen na papíře, protože jsem tam hrál jen na podzim. Tohle je největší úspěch,“ říkal stoper s reprezentačními zkušenostmi, když před pěti lety vyhrál českou ligu s Plzní.

Pak to ještě dvakrát zopakoval. Teď už je však Hubník pomalu na ústupu ze slávy, po sezoně mu končí smlouva a rád by se vrátil do Olomouce, i kvůli synovi.

Zástup odchovanců Sparty

Hubníkovo místo ve středu obrany přebral právě Brabec. Další odchovanec Sparty, jenž ale před rokem při návratu ze zahraničí zvolil Plzeň. Teď se na Letnou vrací jako soupeř.

„Moc to neřeším. Ale Letná pro mě asi vždycky bude zajímavý stadion,“ přiznal Brabec bez nostalgie.

A nebude sám, kdo se dnes vrátí do známého prostředí. Na Letné fotbalově vyrůstal i brankář Aleš Hruška, i když ligu pak chytal za Žižkov, Příbram, Mladou Boleslav a teď v Plzni. Odchovancem Sparty je i kreativní záložník Aleš Čermák, mladý stoper Šimon Gabriel a pobyl v ní i Lukáš Hejda.

Budou se dnes radovat oni, nebo současní sparťané?