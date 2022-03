Jenže to by nebyla Slavia, kdyby nedokázala dát vše zase pěkně do pořádku. Po dvou prohrách přišly tři výhry v řadě a sešívaná parta z Edenu už opět vládne lize.

„Spadli jsme trochu na zadek. Vrátili jsme se k fotbalu, který nám byl vlastní. V nadsázce jsme trochu ubrali na fotbalovosti a přidali na havířině,“ pokyvuje hlavou kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovký. „Myslím, že si hráči zase dokázali, jakým směrem musejí jít.“

Body pro český fotbal

To nejdůležitější ale je, že Slavia jako jediný z pětice českých klubů pokračuje v pohárově Evropě. Úřadující šampioni tak stále mohou sbírat body do žebříčku národních koeficientů UEFA.

Slavia je zpátky v mistrovské formě a tuzemský fotbal z toho může těžit. Pražané vyřadili v Konferenční lize Fenerbahce Istanbul, navíc zapsali dvě výhry, což představuje čtyři body do koeficientu. Česko se tak posunulo na šestnáctou příčku žebříčku a má stejně bodů jako Řecko na klíčové patnácté pozici, která jako poslední znamená účast pěti mužstev v pohárech. Stejně jako letos.

Další přísun bodů se dá očekávat. Los osmifinále totiž přihrál Slavii hratelný LASK Linec. Rakouský klub vyhrál svoji skupinu, v rakouské lize je ale až osmý.

„Jejich sílu uvidíme až na hřišti, na druhou stranu na podzim vyhráli svoji skupinu a určitě mají svou kvalitu. My nesmíme nic podcenit a budeme doufat, že postoupíme my i AS Řím, který jsme si před losem přáli, a budeme potom mít další šanci,“ pravil trenér Trpišovský.

A kdo se pere se Slavií o top 15? Patnáctí Řekové mají ve hře PAOK Soluň, který narazí na Gent. Sedmnáctí Chorvaté už Česko nemohou ohrozit. Osmnácté Dánsko ztrácí na tuzemské kluby pouze 0,225 bodu a ve hře má FC Kodaň, který se utká s Eindhovenem. Jen o dalších 0,075 bodu zpět je devatenácté Turecko s Galatasarayem Istanbul, ten čeká Barcelona.

Pak je tu ještě jednadvacáté Norsko, kterému aktuálně chybí k Česku 1,2 bodu. Jeho mistr Bodö/Glimt jde na Alkmaar. Slavii tedy čeká ještě pěkná honička.